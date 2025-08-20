Авторизация

Угорщина заявила про відновлення постачань російським трубопроводом «Дружба» після атаки ЗСУ

 

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сійярто заявив про відновлення постачань російської нафти трубопроводом "Дружба" і закликав Україну більше не завдавати ударів по цьому об'єкту.

"Постачання нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" відновлено після нападу України два дні тому. Я подякував заступнику міністра Росії Сорокіну за швидкий ремонт. Ми очікуємо, що Україна більше не завдасть удару по цьому життєво важливому трубопроводу. Це не наша війна. Угорщина має бути осторонь!" - написав він.

ДОВІДКА

"Дружба" - один з найбільших і найпотужніших трубопроводів у світі, яким нафта з Росії постачається до східної та центральної Європи.

У ніч проти 18 серпня українські сили вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ, в результаті чого було повністю зупинено трубопровід "Дружба".

Після цього Сійярто звинуватив Київ і Брюссель у тому, що вони нібито хочуть втягнути Будапешт у війну Росії проти України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у відповідь на це порадив Угорщині "надсилати скарги й погрози своїм друзям у Москві".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,09 0,22 41,4000  0,09 0,22
EUR 48,3000  0,12 0,25 48,3300  0,11 0,23

