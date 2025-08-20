Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 11:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорщина заявила про відновлення постачань російським трубопроводом «Дружба» після атаки ЗСУ
09:08 20.08.2025 |
Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сійярто заявив про відновлення постачань російської нафти трубопроводом "Дружба" і закликав Україну більше не завдавати ударів по цьому об'єкту.
"Постачання нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" відновлено після нападу України два дні тому. Я подякував заступнику міністра Росії Сорокіну за швидкий ремонт. Ми очікуємо, що Україна більше не завдасть удару по цьому життєво важливому трубопроводу. Це не наша війна. Угорщина має бути осторонь!" - написав він.
ДОВІДКА
"Дружба" - один з найбільших і найпотужніших трубопроводів у світі, яким нафта з Росії постачається до східної та центральної Європи.
У ніч проти 18 серпня українські сили вдарили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ, в результаті чого було повністю зупинено трубопровід "Дружба".
Після цього Сійярто звинуватив Київ і Брюссель у тому, що вони нібито хочуть втягнути Будапешт у війну Росії проти України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у відповідь на це порадив Угорщині "надсилати скарги й погрози своїм друзям у Москві".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
|Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в «Євросолідарності"
|Рада провалила постанову для запуску реформи Рахункової палати. Це зобов’язання України перед МВФ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Мешканцям окупованого Криму порадили звикати до проблем з пальним на АЗС до кінця війни
|Через удари українських дронів росія втратила 13% потужностей НПЗ
|Нафтопереробні заводи Індії відновили закупку російську нафту
|Вайомінг запустив перший у США державний стейблкоїн
|Трамп і Габбард проти «старої гвардії»: десятки розвідників США позбавлено допусків
|Китай та Індія домовилися розпочати переговори про делімітацію кордону в Гімалаях
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів