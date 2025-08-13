Авторизация

Ізраїль посилив наступ у Секторі Гази. ХАМАС заявив про атаки на столицю анклаву

 

Ізраїльські військові повідомили, що схвалили розширення наступу в Секторі Гази після того, як Міністерство державної безпеки Ізраїлю закликало захопити столицю й найбільше місто палестинського анклаву - саме місто Газа.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на AFP.

Уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не надав точних дат, коли військові планують зайти до міста Газа.

Речник уряду Сектору Гази, контрольованого угрупованням ХАМАС, Ісмаїл Аль-Тавабта 13 серпня заявив агентству AFP, що «ізраїльські окупаційні сили продовжують здійснювати агресивні вторгнення в місто Газа».

Як розповіла 51-річна Сабах Фатум, яка живе в наметі в районі Таль-аль-Хава, у місті чутно «масовані вибухи». За її словами, «завдається багато авіаударів, а танки просуваються з безпілотниками».

Міністерство цивільної оборони Сектору Гази, підконтрольне ХАМАС, підтвердило посилення ізраїльських авіаударів по місту Газа останніми днями. За словами речника міністерства Махмуда Бассала, 13 серпня внаслідок ізраїльських атак у Газі загинули щонайменше 35 людей.

Напередодні Єгипет заявив, що співпрацює з іншими посередниками - Катаром та Сполученими Штатами, щоб досягти 60-денного перемир'я «зі звільненням деяких заручників та деяких палестинських ув'язнених, а також надходженням гуманітарної та медичної допомоги до Сектору Гази без обмежень та без умов».

ХАМАС зранку 13 серпня повідомив, що його делегація прибула до Каїра для «попередніх переговорів» із єгипетськими чиновниками.

Новий наступ Ізраїлю відбувається на тлі звинувачень у бік Тель-Авіва у спричиненні голоду в Секторі Гази.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Сектору Гази, керованого ХАМАС, від голоду з початку війни в жовтні 2023 року загинули щонайменше 235 людей, включно зі 106 дітьми.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

