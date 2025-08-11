Авторизация

Нетаньягу представив п'ять принципів завершення війни у Газі

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу представив план під назвою "П'ять принципів завершення війни" у секторі Гази.

По це він повідомив у неділю на пресконференції в Єрусалимі для закордонних ЗМІ, передає Укрінформ із посиланням на DW.

Нетаньягу вимагає, щоб терористи ХАМАСу роззброїлися, всіх ізраїльських заручників було звільнено, сектор Гази був демілітаризований, Ізраїль відповідав би там за безпеку, а влада при цьому перейшла б "неізраїльській мирній цивільній адміністрації".

Ізраїльський прем'єр також підтвердив план взяти під контроль місто Газа, заявивши, що це "найкращий спосіб покласти край війні та найкращий спосіб зробити це швидко".

За його оцінкою, в Ізраїлю "немає іншого вибору, як довести справу до кінця і повністю розгромити ХАМАС".

Окрім цього, Нетаньягу пообіцяв, що Ізраїль відкриє "безпечні коридори" та нові пункти допомоги у секторі Гази.

"У нас близько 70-75% (Гази - ред.) перебуває під ізраїльським контролем, військовим контролем. Але у нас залишилися два опорні пункти (ХАМАСу - ред.). Це місто Газа та центральні табори Мавасі (гуманітарної зони - ред.)", - цитує Нетаньягу The Times of Israel.

За його словами, ЦАХАЛ отримав наказ "ліквідувати два опорні пункти ХАМАСу, що залишилися, в місті Газа і центральних таборах".

Прем'єр додав, що Ізраїль розпочне реалізацію плану, "спочатку дозволивши цивільному населенню безпечно залишити зони бойових дій і перейти до визначених безпечних зон. У цих безпечних зонах їм буде надано достатньо їжі, води та медичну допомогу".

Він наголосив, що ХАМАС "жорстоко розграбував вантажівки з гуманітарною допомогою" і навмисно створив дефіцит в анклаві.
 

