Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нетаньягу представив п'ять принципів завершення війни у Газі
08:51 11.08.2025 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу представив план під назвою "П'ять принципів завершення війни" у секторі Гази.
По це він повідомив у неділю на пресконференції в Єрусалимі для закордонних ЗМІ, передає Укрінформ із посиланням на DW.
Нетаньягу вимагає, щоб терористи ХАМАСу роззброїлися, всіх ізраїльських заручників було звільнено, сектор Гази був демілітаризований, Ізраїль відповідав би там за безпеку, а влада при цьому перейшла б "неізраїльській мирній цивільній адміністрації".
Ізраїльський прем'єр також підтвердив план взяти під контроль місто Газа, заявивши, що це "найкращий спосіб покласти край війні та найкращий спосіб зробити це швидко".
За його оцінкою, в Ізраїлю "немає іншого вибору, як довести справу до кінця і повністю розгромити ХАМАС".
Окрім цього, Нетаньягу пообіцяв, що Ізраїль відкриє "безпечні коридори" та нові пункти допомоги у секторі Гази.
"У нас близько 70-75% (Гази - ред.) перебуває під ізраїльським контролем, військовим контролем. Але у нас залишилися два опорні пункти (ХАМАСу - ред.). Це місто Газа та центральні табори Мавасі (гуманітарної зони - ред.)", - цитує Нетаньягу The Times of Israel.
За його словами, ЦАХАЛ отримав наказ "ліквідувати два опорні пункти ХАМАСу, що залишилися, в місті Газа і центральних таборах".
Прем'єр додав, що Ізраїль розпочне реалізацію плану, "спочатку дозволивши цивільному населенню безпечно залишити зони бойових дій і перейти до визначених безпечних зон. У цих безпечних зонах їм буде надано достатньо їжі, води та медичну допомогу".
Він наголосив, що ХАМАС "жорстоко розграбував вантажівки з гуманітарною допомогою" і навмисно створив дефіцит в анклаві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
|Лідери Європи: Україні потрібні надійні гарантії безпеки
|Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. Україна та європейці представили США свій план миру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Мита США «розтануть»: Бессент назвав умову, за якої Вашингтон знизить мита
|Трамп планує вивезення всіх безпритульних із Вашингтона
|Канада знизить граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель - Міністерство фінансів
|Нетаньягу представив п'ять принципів завершення війни у Газі
|Іран погрожує атакувати «маршрут Трампа» через Вірменію
|ЗМІ: Азербайджан може розглянути зняття ембарго на постачання озброєння Україні
Бізнес
|Samsung запроваджує у One UI 8 функцію виявлення голосового шахрайства
|Gemini «Storybook» - персональний ШІ-казкар з ілюстраціями та голосом
|Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
|Google додає в Gemini режим репетитора
|Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
|Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
|В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту