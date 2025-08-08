В Ізраїлі схвалили взяття міста Газа під контроль

Збір гуманітарної допомоги в Газі

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план "розгрому" палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і взяття міста Газа під контроль, повідомляють в п'ятницю, 8 серпня, міжнародні агентства AP і Reuters.

Рішення було ухвалене після нічної наради ізраїльських високопосадовців - незважаючи на посилення міжнародних закликів до припинення війни та протести багатьох жителів Ізраїлю, які побоюються за долю утримуваних ХАМАСом заручників.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше окреслив ряд планів в інтерв'ю Fox News, заявивши, що Ізраїль планує взяти під контроль весь Сектор Гази. Ізраїльські військові вже контролюють близько трьох чвертей анклаву.

Масштабна операція може призвести до переміщення десятків тисяч

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) неодноразово завдавала авіаударів по місту Газа й проводила там численні рейди. Однак це один з небагатьох районів анклаву, який не був перетворений на ізраїльську буферну зону і не піддався евакуації.

Масштабна наземна операція в цій зоні може призвести до переміщення десятків тисяч людей і ще більше ускладнити доставку продовольства.

Напад ХАМАСу на Ізраїль та його наслідки

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС, визнаний в ЄС і США терористичною організацією, напав на Ізраїль, вбивши близько 1200 людей і захопивши понад 250 заручників, частину яких з часом обміняли, а частина загинула.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Як стверджують підконтрольні бойовикам служби охорони здоров'я, внаслідок бомбардувань в Секторі Гази загинули понад 60 тисяч палестинців, ще понад 145 тисяч поранені.