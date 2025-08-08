Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Ізраїлі схвалили взяття міста Газа під контроль
12:47 08.08.2025 |
Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план "розгрому" палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і взяття міста Газа під контроль, повідомляють в п'ятницю, 8 серпня, міжнародні агентства AP і Reuters.
Рішення було ухвалене після нічної наради ізраїльських високопосадовців - незважаючи на посилення міжнародних закликів до припинення війни та протести багатьох жителів Ізраїлю, які побоюються за долю утримуваних ХАМАСом заручників.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше окреслив ряд планів в інтерв'ю Fox News, заявивши, що Ізраїль планує взяти під контроль весь Сектор Гази. Ізраїльські військові вже контролюють близько трьох чвертей анклаву.
Масштабна операція може призвести до переміщення десятків тисяч
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) неодноразово завдавала авіаударів по місту Газа й проводила там численні рейди. Однак це один з небагатьох районів анклаву, який не був перетворений на ізраїльську буферну зону і не піддався евакуації.
Масштабна наземна операція в цій зоні може призвести до переміщення десятків тисяч людей і ще більше ускладнити доставку продовольства.
Напад ХАМАСу на Ізраїль та його наслідки
Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС, визнаний в ЄС і США терористичною організацією, напав на Ізраїль, вбивши близько 1200 людей і захопивши понад 250 заручників, частину яких з часом обміняли, а частина загинула.
Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Як стверджують підконтрольні бойовикам служби охорони здоров'я, внаслідок бомбардувань в Секторі Гази загинули понад 60 тисяч палестинців, ще понад 145 тисяч поранені.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Румунія підозрює Росію в саботажі через забруднену нафту в турецькому терміналі - ЗМІ
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Туск передбачив «заморозку» у війні РФ проти України
|Суд США призупинив будівництво центру утримання мігрантів «Алігатор Алькатрас» у Флориді
|У Південній Кореї прокуратура вимагає видати ордер на арешт колишньої першої леді
|В Ізраїлі схвалили взяття міста Газа під контроль
Бізнес
|Google додає в Gemini режим репетитора
|Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
|Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
|В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній