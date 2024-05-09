Армія США успішно провела перші вогневі випробування безпілотної ракетної системи HIMARS

У США пройшли перші вогневі випробування безпілотної ракетної системи HIMARS. Автономна версія ракетної установки називається AML (Autonomous Multi-domain Launcher).

Мета проєкту полягає в підвищенні здатності завдавати ударів по наземних і морських цілях без залучення додаткового персоналу. Перші випробування безпілотної конфігурації високомобільної ракетної системи M142 HIMARS відбулися минулого місяця на полігоні Юма в Аризоні.

AML побудований на базі M142 HIMARS, але зовні відрізняється усіченою частиною кабіни. Армія США працює над програмою AML щонайменше п'ять років.

Система може переміщатися за маршрутом на основі шляхових точок. Також передбачено рух у складі конвою. Оператор може керувати AML перебуваючи або поруч із пусковою установкою, або на невеликій відстані від неї. До проведення вогневих тестів Армія США випробувала систему в різних режимах переміщення і управління.

Під час тестів безпілотний HIMARS успішно запустив боєприпаси під назвою RRPR (Reduced Range Practice Rockets). Армія США переконалася, що система AML може в автономному режимі дістатися до вогневої точки, підтримувати встановлений курс і виконувати команди управління вогнем.

RRPR - це реактивний снаряд калібру 227 мм. Він не має системи наведення і бойової частини. Максимальна дальність пуску становить приблизно 10 миль (16 км). Снаряд був розроблений для навчання екіпажів M142 HIMARS і M270 MLRS, коли існують обмеження на пуски ракет повної дальності.

Ракети для AML

AML може використовувати ті ж типи ракет, що і звичайний M142 HIMARS. Зокрема, високоточні снаряди GMLRS дальністю до 150 км у модифікації ER, тактичні ракети ATACMS (до 300 км) і нові балістичні ракети малої дальності PrSM (до 500 км).

У 2022 році популярність HIMARS різко зросла. Влітку США почали поставки ракетних систем в Україну з боєприпасами GMLRS дальністю до 80 км. Нове озброєння дозволило українським силам знищити багато російських військових об'єктів за лінією фронту.

У 2023 році США вперше передали Україні ATACMS. Кількість ракет офіційно не було підтверджено, але ходили чутки про кілька десятків одиниць із касетною бойовою частиною і максимальною дальністю пуску близько 150 км. Цього року США передали Україні нову партію балістичних ракет для HIMARS.

Водночас Армія США активно переходить на PrSM. Балістичні ракети малої дальності витіснять з арсеналу саме ATACMS. У грудні 2023 року Lockheed Martin офіційно оголосила про постачання першої партії, що складається з чотирьох ракет PrSM.

Поточна версія PrSM здатна вражати цілі в радіусі 500 км. Проте Lockheed Martin працює над іншими модифікаціями ракети. Не виключено, що в конфігурації Increment 4 дальність пуску збільшиться до 1000 км.

Пускова установка HIMARS вміщує тільки одну ракету ATACMS. У випадку з PrSM у контейнері знайдеться місце для двох балістичних ракет.

Безпілотна зброя Армії США

AML - не єдина програма Армії США, в якій наголос зроблено на автономність. Відомство також розробило Typhon Weapon System, яка може завдавати ударів крилатими ракетами Tomahawk і зенітними ракетами SM-6. Перші випробування системи відбулися майже рік тому.

Батарея Typhon Weapon System включає чотири пускові установки і командний пункт. Система застосовує пускові установки на базі системи вертикального старту Mk 41.

Розробкою Typhon Weapon System займається компанія Lockheed Martin. Для створення зброї було запущено програму Mid-Range Capability (MRC). Чотири системи Typhon займуть вільну нішу між тактичними балістичними ракетами і гіперзвуковою зброєю.