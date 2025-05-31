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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд в США дозволив відкликати статус 532 тисяч мігрантів

 

Верховний суд США у п'ятницю, 30 травня, дозволив адміністрації президента Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для сотень тисяч мігрантів із Венесуели, Куби, Гаїті та Нікарагуа, які проживають у Сполучених Штатах, повідомляє агенція Reuters.

Йдеться про так звану програму "імміграційного умовного звільнення" (immigration parole), яка дозволяла мігрантам тимчасово жити і працювати у США з "нагальних гуманітарних причин або в силу значної суспільної користі". Цей механізм запровадив експрезидент Джо Байден як частину підходу для стримування нелегальної міграції, програма охоплювала 532 тисячі осіб.

Раніше окружний суд у Бостоні заборонив адміністрації Трампа скасувати міграційну програму, проте Верховний суд скасував це рішення.

Антиміграційна політика адміністрації Трампа

Після повернення до влади Трамп видав розпорядження скасувати гуманітарні дозволи для мігрантів. Його адміністрація заявила, що це рішення полегшить реалізацію прискореної процедури депортації мігрантів.

Як пише Reuters, група мігрантів, яким було надано такий статус, та американці, які виступають їхніми спонсорами, подали позов проти урядовців, стверджуючи, що адміністрація порушила федеральний закон, який регулює дії урядових органів. "Вкотре адміністрація Трампа відверто показує зневагу до життя тих, хто справді потребує захисту, позбавляючи їх статусу і роблячи їх нелегалами", - заявила одна з позивачів Герлін Жозеф із гуманітарної організації Haitian Bridge Alliance.

Зокрема, позивачі заявили Верховному суду, що позбавлення статусу може призвести до негайної депортації мігрантів у країни, де багатьом з них загрожують переслідування, небезпека або навіть смерть.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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