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Російська «Транснефть» в мінусі: прибуток впав на 15% за квартал
23:31 30.05.2025 |
Чистий прибуток російської компанії "Транснефть" у першому кварталі 2024 року скоротився на 15% - до 80,3 млрд руб (1 млрд дол).
Про це пише Reuters.
Як повідомила компанія, основною причиною зниження стали менші доходи. За аналогічний період торік прибуток становив 98,2 млрд руб.
"Транснефть" управляє нафтопровідною системою довжиною понад 67 000 км і транспортує понад 80% нафти, видобутої в Росії.
Основним джерелом її доходів є тарифи на транспортування нафти та нафтопродуктів.
За матеріалами:
Економічна правда
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