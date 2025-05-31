Російська «Транснефть» в мінусі: прибуток впав на 15% за квартал

Власники ВВП-варантів України з 2 червня цього року матимуть право на виплату у розмірі $205,43 за кожні $1000 номіналу цих цінних паперів, але Україна дотримуватиметься введеного 27 серпня минулого року мораторію до завершення їх реструктуризації.