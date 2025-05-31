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Президент Казахстану підтвердив відмову від вступу у БРІКС
22:54 30.05.2025 |
Президент республіки Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан не планує приєднуватися до БРІКС.
Про це він сказав в інтерв'ю Al Jazeera, передає Укрінформ.
За його словами, він керується «прагматичними» міркуваннями і вважає достатнім статус партнера організації.
«Ми були зафіксовані як держава-спостерігач у БРІКС, і я вважаю, що цього цілком достатньо», - підкреслив Токаєв.
Він зазначив, що питання полягає в корисності повноцінного членства, і звернув увагу, що у БРІКС «немає ні статуту, ні секретаріату, ні програм».
«Давайте подивимося, наскільки ефективною буде БРІКС як міжнародна організація. Поки Казахстан залишиться спостерігачем, а далі час покаже», - сказав президент.
Водночас він заявив, що Росія залишається союзником і партнером Казахстану.
Як повідомляв Укрінформ, минулого року радник президента Казахстану Берік Уалі заявив, що країна розглядає пропозиції щодо вступу в БРІКС, однак у найближчому майбутньому країна утримається від членства в цій організації.
Він також заявив, що Токаєв неодноразово висловлювався на користь ООН як універсальної та безальтернативної організації, в якій «можна і потрібно обговорювати усі актуальні міжнародні проблеми».
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