Президент Казахстану підтвердив відмову від вступу у БРІКС

Президент республіки Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан не планує приєднуватися до БРІКС.

Про це він сказав в інтерв'ю Al Jazeera, передає Укрінформ.

За його словами, він керується «прагматичними» міркуваннями і вважає достатнім статус партнера організації.

«Ми були зафіксовані як держава-спостерігач у БРІКС, і я вважаю, що цього цілком достатньо», - підкреслив Токаєв.

Він зазначив, що питання полягає в корисності повноцінного членства, і звернув увагу, що у БРІКС «немає ні статуту, ні секретаріату, ні програм».

«Давайте подивимося, наскільки ефективною буде БРІКС як міжнародна організація. Поки Казахстан залишиться спостерігачем, а далі час покаже», - сказав президент.

Водночас він заявив, що Росія залишається союзником і партнером Казахстану.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року радник президента Казахстану Берік Уалі заявив, що країна розглядає пропозиції щодо вступу в БРІКС, однак у найближчому майбутньому країна утримається від членства в цій організації.

Він також заявив, що Токаєв неодноразово висловлювався на користь ООН як універсальної та безальтернативної організації, в якій «можна і потрібно обговорювати усі актуальні міжнародні проблеми».