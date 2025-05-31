Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Келлог порадив Віткоффу поспілкуватися з лідерами Європи, перш ніж довіряти Путіну

 

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог порадив переговірнику президента США Стіву Віткоффу поговорити з європейськими лідерами, а потім зробити висновки про те, чи варто довіряти російському лідеру Володимиру Путіну.

Про це він сказав в інтерв'ю АВС, передає Укрінформ.

Келлога попросили прокоментувати заяву Віткоффа, який сказав, що не бачить, «щоб Путін хотів захопити всю Європу» і вірить «йому на слово в цьому сенсі».

У відповідь Келлог сказав: «Я б порадив Стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцом, президентом Франції Макроном, є ще прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Вони бачать світ трохи інакше. Вони живуть у цій обстановці, і це складна обстановка. І вони думають, що перебувають у небезпеці».

Він також сказав, що напередодні мав розмову з фінським послом.

«І росіяни нарощують сили на їхньому кордоні. У Фінляндії найдовший кордон із Росією, і вони стурбовані. Так (Фінляндія відчуває загрозу - ред.)», - додав Келлог.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5261
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 47,0740
  0,2714
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1359  0,01 0,03 41,7356  0,00 0,00
EUR 46,7137  0,16 0,35 47,4556  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,01 0,02 41,5400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес