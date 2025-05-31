Келлог порадив Віткоффу поспілкуватися з лідерами Європи, перш ніж довіряти Путіну

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог порадив переговірнику президента США Стіву Віткоффу поговорити з європейськими лідерами, а потім зробити висновки про те, чи варто довіряти російському лідеру Володимиру Путіну.

Про це він сказав в інтерв'ю АВС, передає Укрінформ.

Келлога попросили прокоментувати заяву Віткоффа, який сказав, що не бачить, «щоб Путін хотів захопити всю Європу» і вірить «йому на слово в цьому сенсі».

У відповідь Келлог сказав: «Я б порадив Стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцом, президентом Франції Макроном, є ще прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Вони бачать світ трохи інакше. Вони живуть у цій обстановці, і це складна обстановка. І вони думають, що перебувають у небезпеці».

Він також сказав, що напередодні мав розмову з фінським послом.

«І росіяни нарощують сили на їхньому кордоні. У Фінляндії найдовший кордон із Росією, і вони стурбовані. Так (Фінляндія відчуває загрозу - ред.)», - додав Келлог.