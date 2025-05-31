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АНАЛІТИКА

У Сенаті США очікують, що «наступного тижня» почнуть розгляд нових санкцій проти РФ

 

Сенатор-республіканець Лінді Грем очікує, що верхня палата Конгресу вже наступного тижня почне розгляд нових масштабних санкцій проти Росії через відсутність прогресу в досягненні перемир'я в Україні.

Про це він сказав у розмові з журналістами під час візиту до Києва у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Грем, який є співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії, заявив, що Україна зробила все, про що її просили США, тоді як Росія нікому не повідомляє про свої подальші наміри в контексті мирного процесу.

"Годі розмов, час діяти... Я очікую, що наступного тижня Сенат почне розглядати законопроєкт про санкції", - анонсував сенатор.

Що стосується нижньої палати Конгресу, згода якої також буде потрібною для схвалення нових санкцій, Грем заявив, що є "члени Палати представників, які готові діяти, і ви побачите дії Конгресу".

Нагадаємо, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир'я.

Законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
Ключові теги: США, Росія
 

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