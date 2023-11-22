Росія не змогла знайти жодного покупця на свою зброю на найбільшій виставці на Близькому Сході

Найбільша на Близькому Сході аерокосмічна виставка Dubai Airshow 2023, де зібралися провідні виробники цивільної та військової авіатехніки, стала фіаско для "Рособоронекспорту", який входить до державного холдингу "Ростєх".

За підсумками виставки, що відбувалася у Дубаї з 13 по 17 листопада, російська держкорпорація-монополіст не повідомила про підписання жодного контракту, пише The Moscow Times.

За підсумками попереднього салону, що відбувся в Дубаї у 2021 році, "Рособоронекспорт" звітував про угоди на $1,3 млрд, а в 2017 році хвалився контрактами на $10 млрд.

В ОАЕ чиновники російського ВПК їхали з великими надіями. На виставку, яка входить до топ-5 світових авіакосмічних салонів, поряд із Ле-Бурже та ILA Berlin Air Show, привезли 250 зразків російського озброєння та техніки. Серед них - важкий транспортний літак Іл-76МД-90А (Е), винищувачі Су-35С, вертольоти Ка-32А11М, Мі-171А3 та "Ансат", ракети класу "повітря - повітря" РВВ-МД2 і РВВ-БД, крилаті ракети Х-69. Концерт "Алмаз-Антей" виставляв зенітно-ракетні системи С-350Е "Вітязь" та "Вікінг".

Голова "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв у перший день салону закликав потенційних іноземних клієнтів не боятися санкцій проти держкорпорації, які з 2018 року заблокували можливість розрахунків з нею у доларах.

Заступник гендиректора "Ростеху" Володимир Артяков заявляв, що російська зброя "одна з найкращих у світі", але переконати не вдалося ані покупців, ані організаторів виставки.

Російська експозиція в Дубаї була "виселена" на задвірки виставкового простору - на відстані від світових лідерів галузі, таких як Lockheed Martin, Boeing та Airbus, яким, за даними Reuters, вдалося укласти контрактів на $67 млрд.

"Нас поставили далеко за межами основного павільйону", - скаржився Reuters чиновник російського ВПК. Він додав, що не знає, чому організатори ухвалили таке рішення.

Експорт російської зброї стійко падає близько п'яти років, з 2018 до 2022 року її частка на світовому ринку скоротилася з 22% до 16%, підрахували експерти Стокгольмського інституту вивчення проблем світу (SIPRI). Вже в 2024 році Росія може втратити статус другого найбільшого постачальника озброєнь у світі, пропустивши вперед Францію, вважає старший дослідник SIPRI Петер Веземан.