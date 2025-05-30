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США сподіваються на прямі переговори між Україною та РФ, але ще не вирішили, чи братимуть у них участь – Білий Дім
23:55 29.05.2025 |
Сполучені Штати висловили сподівання на проведення прямих переговорів між Україною та Росією в Туреччині, однак наразі ще не ухвалили рішення щодо власної участі, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу у Вашингтоні.
"Ми дамо вам знати, якщо президент планує відправити свого представника. Наразі я цього не відстежую", - відповіла Левітт на запитання журналістів щодо можливої присутності США на переговорах.
Вона підкреслила, що президент США Дональд Трамп послідовно підтримує політичне вирішення конфлікту.
"Президент чітко дав зрозуміти з самого початку цього конфлікту, що він хоче бачити цей конфлікт вирішеним за столом переговорів, а не на полі бою, і він сказав про це обом лідерам, знову ж таки, як публічно, так і приватно", - наголосила речниця.
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