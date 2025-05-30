Міністр фінансів США: переговори зі Китаєм призупинилися, можливий дзвінок Трампа і Сі Цзіньпіна

Переговори між США та Китаєм у сфері торгівлі наразі трохи застопорилися, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News.

На запитання журналіста, як можна охарактеризувати розмови про переговори, він відповів, що "вони трохи застопорилися".

Водночас Бессент висловив впевненість, що в найближчі кілька тижнів діалог з Китаєм активізується: "Я б сказав, що вони (переговори - ІФ-У) трохи зайшли в глухий кут. Я вважаю, що у нас буде більше переговорів з ними протягом наступних кількох тижнів. І я вважаю, що в якийсь момент у нас може відбутися телефонна розмова між президентом і головою партії Сі", - сказав він.

Він також додав, що між лідерами "дуже хороші стосунки", і висловив упевненість, що китайська сторона повернеться до переговорів, коли президент Трамп представить свої пропозиції.