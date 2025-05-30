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США відмовляться від переговорних зусиль, якщо росія продовжить війну — представник країни на Радбезі ООН
08:47 30.05.2025 |
Представник США Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН попередив, що Вашингтон розгляне можливість відмови від переговорних зусиль, якщо росія вирішить продовжувати війну.
Про це відомо з трансляції, яку українською мовою проводило «Суспільне».
Келлі нагадав, що в березні США запропонували Україні й росії негайно та безумовно припинити вогонь. Україна без заперечень прийняла цю пропозицію з очікуванням, що росія так само погодиться, але цього не сталося, зауважив Келлі.
Він також згадав, що після розмови президента США Дональда Трампа з главою рф володимиром путіним росія пообіцяла надати перелік умов та свого бачення припинення вогню.
За словами Келлі, США оцінюватимуть серйозність намірів росії припинити війну насамперед за діями, а не за змістом викладених умов. У цьому контексті він засудив рішення росії здійснити масовану атаку України у ніч проти 25 травня, назвавши її «зневагою людського життя».
Як зауважив представник США, якщо росія прийме «неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну», то Вашингтон може відступити від переговорів.
Водночас він наголосив, що США не відмовляться від «своїх принципів чи своїх друзів», але визнають, що росія не хоче співпрацювати.
Келлі назвав угоду, яку запропонував Трамп, «найкращим результатом» для росії. Він підкреслив, що продовження війни шкодитиме російській економіці, її військовим ресурсам, міжнародній репутації та національній безпеці, нагадавши, що США розглядають запровадження проти москви додаткових санкцій.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що Вашингтон готовий відсторонитися від питання російсько-української війни, якщо росія не захоче співпрацювати. Трамп також підтверджував, що може вийти з переговорного процесу, якщо вважатиме, що не може нічим зарадити.
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