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Келлог: США радять Україні не відмовлятися від переговорів з РФ
08:57 30.05.2025 |
Спецпосланець президента США у питаннях України Кіт Келлог каже, що Україні не слід відмовлятися від переговорів з РФ навіть якщо вона не представить свій "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни до зустрічі у Стамбулі.
Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, передає "Європейська правда".
Келлог відповідав на питання про можливу відмову України від чергового раунду перемовин з РФ у Стамбулі 2 червня, якщо до цього часу українська сторона не ознайомиться з пропозиціями РФ.
"Я говорив з їхнім головним переговорником, Рустемом Умєровим, який очолить переговори під час наступної зустрічі у Стамбулі. Він теж нічого ще не бачив. Я завжди їх застерігав: не кажіть таких речей, не кажіть, що ви не приїдете. Вам потрібно показати серйозність намірів", - сказав він.
Келлог наголосив, що зараз головним завданням є перемир'я і припинення вбивств.
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