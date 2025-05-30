Апеляційний суд США тимчасово відновив дію мит Трампа

Апеляційний суд федерального округу США в четвер тимчасово призупинив рішення щодо мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, відновивши їхню чинність.

Відповідне адміністративне призупинення суд опублікував на своєму сайті, пише "Європейська правда".

У постанові апеляційного суду США вказано, що позивачі, які оскаржують запровадження мит, повинні подати свою позицію щодо призупинення до 5 червня.

Уряд США зможе подати свою відповідь на позицію до 9 червня, після чого апеляційний суд може продовжити призупинення рішення щодо мит.

Напередодні Суд міжнародної торгівлі США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні мита, і призупинив їхню дію.

Рішення також не дозволяло Трампу застосовувати мита, запроваджені раніше цього року проти Китаю, Мексики та Канади, спрямовані на боротьбу з фентанілом, що потрапляє до США.

Постанова апеляційного суду означає, що тарифи знову набувають чинності.