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АНАЛІТИКА

Ердоган і Путін посперечалися про контроль над газовим хабом. Проєкт поставили на паузу

 

Створення газового хабу в Туреччині, анонсоване в жовтні 2022 року, затримується через розбіжності між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом Турецької Республіки Реджепом Ердоганом. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Сторони не можуть домовитися, хто управлятиме проєктом, який покликаний компенсувати втрачений російський транзит до Європи, стверджує агентство.

Путін запропонував цю ідею Ердогану незабаром після того, як вибухи пошкодили газопроводи Nord Stream, що з'єднують Росію з Німеччиною через Балтійське море. Хто відповідальний за вибухи, залишається незрозумілим.

За словами президента РФ, такий хаб міг би стати не лише місцем продажу газу до європейських країн, а й майданчиком для формування ціни на нього.

Це складний проєкт і на його реалізацію буде потрібен час, заявляли раніше в Кремлі. Речник російського президента Дмитро Пєсков у лютому вперше повідомив про можливі затримки через руйнівний землетрус у Туреччині.

Після зустрічі з Ердоганом у Сочі на початку вересня Путін оголосив, що Газпром передав своїм колегам із турецької енергетичної компанії Botas "дорожню карту" щодо газового хабу.

Зараз РФ постачає газ до Туреччини через трубопроводи "Блакитний потік" (17 млрд куб. м на рік) і "Турецький потік" (31,5 млрд куб. м на рік) через Чорне море. Газ через "Турецький потік" також йде на подальший експорт до Південної та Східної Європи, включно з Угорщиною, Грецією, Боснією і Герцеговиною, Румунією та Сербією.

Європейські країни занепокоєні, що за допомогою турецького хабу Росія зможе "маскувати" експорт свого санкційного пального та змішувати його з іншими, зазначає Reuters.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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