Країни ЄС підтримують нові санкції проти «тіньового флоту», що перевозить російську нафту - ЗМІ

Зусилля ЄС, спрямовані на закриття лазівок у санкціях проти РФ, які дозволяють російській нафті надходити до Європейського Союзу, знаходять широку підтримку серед країн-членів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на джерела.

Представники 27 країн-членів ЄС зустрілися в четвер, щоб обговорити технічні аспекти 11-го пакета санкцій проти Росії. За словами трьох осіб, знайомих з ходом переговорів, наразі немає серйозної опозиції до посилення чинного енергетичного ембарго - навіть з боку країн, які, як вважається, отримують вигоду від незадекларованого імпорту російської нафти.

"Звичайно, цей пакет відрізняється від інших, зосереджуючись на обході санкцій, і він матиме інший вплив, тому ми не поспішаємо розглядати всі пропозиції", - сказав дипломат ЄС з країни, яка зіткнулася з тиском щодо скорочення енергетичних зв'язків з Росією. "Але для нас правозастосування не є головною проблемою - у нас немає червоних ліній у цьому питанні", - додав він.

Проєкт пропозицій Європейської комісії щодо пакета санкцій, з яким ознайомилося видання, передбачає заборону суднам, які таємно перевозять російську нафту, заходити в порти країн ЄС. Це спрямовано на так званий "тіньовий флот" застарілих танкерів, що перевозять російську нафту, оскільки ЄС заборонив імпорт російської нафти і нафтопродуктів у зв'язку з обмеженням цін, запровадженим G7 у березні.

Росія не має достатньої кількості кораблів для транспортування своєї нафти, тому змушена використовувати танкери з третіх країн. Згідно з аналізом S&P Global, більша частина цього флоту належить Греції. Деякі судна вимикають свої транспондери і GPS, щоб їх не викрили, йдеться в проєкті санкцій.

"Нові заходи дозволять заборонити доступ до портів і шлюзів ЄС суднам, які підозрюються або визнані такими, що порушують заборону на імпорт морським шляхом російської нафти і нафтопродуктів до ЄС і узгоджене "Групою семи" обмеження ціни шляхом здійснення перекачування з судна на судно", - йдеться в проєкті санкцій.

Ті ж самі санкції застосовуються і до тих, хто вимкне транспондери та GPS.

Таке посилення навряд чи викличе серйозні суперечки, сказав високопоставлений чиновник Єврокомісії, який говорив на умовах анонімності.

Нафтові заходи є частиною ширшого пакета санкцій, який, ймовірно, буде спрямований проти третіх країн, що нарощують торгівлю з Росією, зокрема Китаю та Ірану, а також міститиме додаток, в якому перераховуватимуться конкретні країни та продукти.