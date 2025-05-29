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Німецький міністр після зустрічі з Рубіо радить Путіну готуватись до нових санкцій

Німецький міністр після зустрічі з Рубіо радить Путіну готуватись до нових санкцій

 

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що під час візиту до США домовився з державним секретарем Марком Рубіо про координацію подальших кроків щодо Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Вадефул розповів журналістам, що обговорював з главою Держдепартаменту, як покласти край загибелі цивільних людей в Україні, і зійшовся на вимозі негайного припинення вогню.

Німецький міністр наголосив, що Україна готова до цього кроку, а Росія під керівництвом Путіна - ні.

"Тому сьогодні ми домовилися, що будемо тісно координувати наступні кроки, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів", - повідомив Вадефул.

Він переказав слова Рубіо, згідно з якими "в разі подальшої відмови Путіна будуть вжиті заходи" і російському лідеру "слід бути готовим до цього".

На тлі останніх заяв РФ та посилення нею повітряного терору проти України президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Але нещодавно Трамп заявив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, якщо вважає, що це може "зіпсувати" укладання "угоди".
Ключові теги: США, Росія
 

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