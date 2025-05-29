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Москва відмовилась передавати США свій план щодо припинення війни в Україні
23:53 28.05.2025 |
Російська Федерація не передаватиме Сполученим Штатам Америки свій варіант "меморандуму" щодо мирного врегулювання в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.
За її словами, Москва не має домовленостей з Вашингтоном або іншими країнами про посередництво в обміні документами, пишуть російські ЗМІ. Вона також заявила, що російська делегація виходить з домовленості, досягнутої 16 травня в ході прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.
"Сторони домовилися, що кожна з них - Росія та Україна - підготує своє бачення модальностей врегулювання і припинення вогню, після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо і обговорять їх на наступному раунді переговорів", - сказала Захарова.
Раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив, що Вашингтон отримав від Києва перелік умов для потенційної мирної угоди й тепер очікує на відповідний меморандум від Москви.
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