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АНАЛІТИКА

Москва відмовилась передавати США свій план щодо припинення війни в Україні

 

Російська Федерація не передаватиме Сполученим Штатам Америки свій варіант "меморандуму" щодо мирного врегулювання в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, Москва не має домовленостей з Вашингтоном або іншими країнами про посередництво в обміні документами, пишуть російські ЗМІ. Вона також заявила, що російська делегація виходить з домовленості, досягнутої 16 травня в ході прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

"Сторони домовилися, що кожна з них - Росія та Україна - підготує своє бачення модальностей врегулювання і припинення вогню, після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо і обговорять їх на наступному раунді переговорів", - сказала Захарова.

Раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив, що Вашингтон отримав від Києва перелік умов для потенційної мирної угоди й тепер очікує на відповідний меморандум від Москви.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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