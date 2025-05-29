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АНАЛІТИКА

Трамп «дуже-дуже розчарований«, але досі не знає, чи не обманює його Путін

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що лише через "півтора-два тижні" зможе сказати, чи обманює його Владімір Путін щодо бажання встановити мир в Україні.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, пише "Європейська правда".

На питання про те, чи не саботує господар Кремля зусилля зі встановлення миру в Україні і чи справді він хоче припинення війни, Трамп відповів, що "не може цього сказати, але дасть знати приблизно за два тижні".

"Ми дізнаємося, чи він нас обманює, чи ні, і якщо так, ми відреагуємо трохи інакше, але це займе приблизно півтора-два тижні", - пообіцяв він.

Трамп заявив, що його спецпосланник Стівен Віткофф "робить феноменальну роботу і зараз дуже рішуче веде переговори" з російською стороною.

"Я можу сказати лише те, що я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей (в Україні. - Ред.) вбили посеред того, що можна назвати переговорами. Я дуже розчарований цим. Дуже-дуже розчарований", - сказав президент США.

На тлі останніх заяв РФ та посилення нею повітряного терору проти України президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.
Ключові теги: США, Росія
 

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