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Трамп «дуже-дуже розчарований«, але досі не знає, чи не обманює його Путін
23:36 28.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що лише через "півтора-два тижні" зможе сказати, чи обманює його Владімір Путін щодо бажання встановити мир в Україні.
Про це він сказав журналістам у Білому домі, пише "Європейська правда".
На питання про те, чи не саботує господар Кремля зусилля зі встановлення миру в Україні і чи справді він хоче припинення війни, Трамп відповів, що "не може цього сказати, але дасть знати приблизно за два тижні".
"Ми дізнаємося, чи він нас обманює, чи ні, і якщо так, ми відреагуємо трохи інакше, але це займе приблизно півтора-два тижні", - пообіцяв він.
Трамп заявив, що його спецпосланник Стівен Віткофф "робить феноменальну роботу і зараз дуже рішуче веде переговори" з російською стороною.
"Я можу сказати лише те, що я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей (в Україні. - Ред.) вбили посеред того, що можна назвати переговорами. Я дуже розчарований цим. Дуже-дуже розчарований", - сказав президент США.
На тлі останніх заяв РФ та посилення нею повітряного терору проти України президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.
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