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Лавров і Рубіо обговорили виконання домовленостей Путіна з Трампом щодо України
23:57 28.05.2025 |
Представники Росії та США провели телефонну розмову, під час якої обговорили наступний раунд перемовин щодо російсько-українських переговорів у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.
За даними російського відомства, сьогодні відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо.
У розмові Лавров розповів Рубіо про хід реалізації домовленостей російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа 19 травня. Також Рубіо розповіли підготовку російською стороною конкретних пропозицій до чергового раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.
Варто зауважити, сьогодні представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не передаватиме США свій варіант "меморандуму" щодо мирного врегулювання в Україні.
"Меморандум" РФ щодо перемир'я
Нагадаємо, результатами перемовин України та Росії у Стамбулі, які відбулись 16 травня, та розмови Путіна з Трампом стала обіцянка росії представити "меморандум" з пропозиціями щодо майбутнього мирного договору, зокрема можливі терміни завершення війни.
Сьогодні ж стало відомо, що Російська Федерація запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.
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