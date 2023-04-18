Як нові санкції США проти Росії вдарили по Угорщині

Вперше з початку війни Росії проти України США ввели санкції та проти союзника у НАТО - Угорщини. Уряд Орбана, схоже, не має наміру відмовлятися від своєї політики підтримки Москви.

Читаючи проурядові ЗМІ Угорщини, складно не поставити питання, де в Європі насправді йде війна і яка країна її розв'язала. Вторгнення Росії в Україну називають "українською кризою". США, з іншого боку, розглядаються як агресор - не лише в Україні, а й в Угорщині. Сполучені Штати атакують суверенітет Угорщини та "примушують країну вступити у війну", - в унісон заявляють ЗМІ близькі до глави уряду Угорщини Віктора Орбана.

Таких різких антиамериканських висловлювань, як сьогодні, в Угорщині не можна було почути навіть останніми роками соціалістичної диктатури. Нинішній привід для них - оголошений 12 квітня черговий пакет санкцій уряду США щодо Росії, які торкнулися й Угорщини. На перший погляд, це звучить не дуже серйозно: під санкції США підпадає російсько-угорський Міжнародний інвестиційний банк (IIB) та його керівний персонал, у тому числі громадянин Угорщини, заступник голови IIB Імре Ласлоцькі.

Сам по собі це не прецедент: останніми роками США кілька разів запроваджували санкції проти політиків та бізнесменів із країн-союзників, включаючи Албанію та Болгарію. Угорські громадяни, які не були названі офіційно, також потрапляли до списків санкцій США. Але тепер, уперше з початку війни Росії проти України, під санкції підпадає Угорщина як країна НАТО та ЄС. Це пов'язано з тим, що IIB - не просто банк, а державний банк, у якому Угорщині належить близько 25 відсотків акцій.

Вже наступного дня міністерство економіки Угорщини оголосило, що Будапешт вийде з числа акціонерів IIB. Таким чином, угорський уряд, мабуть, уперше зробив висновки із санкцій США. Поки незрозуміло, чи призведе це до далекосяжних наслідків у зовнішній політиці країни. Зазвичай прем'єр-міністр Орбан вважає за краще робити маленький крок назад у конфліктах зі США та ЄС, але не змінювати фундаментально зовнішньополітичний курс.

"Шпигунський банк" в Угорщині

Російсько-угорський Міжнародний інвестиційний банк в Угорщині найчастіше називають "шпигунським банком", оскільки в його керівництві - вихідці з російської ФСБ, а голова банку Микола Косов походить із сім'ї офіцерів КДБ. Його батько колись був резидентом КДБ у Будапешті, а матір російське інформаційне агентство ТАСС назвало "однією з найвидатніших розвідниць XX століття". Самого Косова, який зробив кар'єру в МЗС РФ, також підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Банк, штаб-квартира якого була перенесена з Москви до Будапешта в 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник голови банку Ласлоцькі, у свою чергу, є архітектором і керівником угорської економічної політики в Росії та республіках Центральної Азії.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та головою правління IIB Миколою Косовим

Санкції США проти Угорщини - це найнижча точка у давно напружених і тепер уже відверто ворожих стосунках між Будапештом та Вашингтоном. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ніколи не приховував своєї антипатії до американських демократів та нинішнього президента США Джо Байдена і досі залишається другом та шанувальником Дональда Трампа. Він був першим главою уряду країни ЄС, який привітав Трампа з обранням у 2017 році. А нещодавно, з нагоди можливого імпічменту колишнього президента США, Орбан написав у Twitter: "Продовжуйте боротися, пане президенте! Ми з вами, @realDonaldTrump!".

Будапешт лише на словах засуджує Москву

Представники американської адміністрації неодноразово виступали з критикою стану демократії та верховенства закону в Угорщині, корупції в оточенні Орбана та висловлювали стурбованість тісними угорсько-російськими зв'язками. Останнє, можливо, також схилило шальки терезів на користь включення Угорщини в новий пакет санкцій проти Росії.

Насправді Угорщина - єдина країна ЄС, яка досі офіційно підтримує дружні відносини з Росією і донині лише на словах засуджує російську агресію проти України. 11 квітня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Москву і провів переговори про постачання російського природного газу та інвестиції в угорську атомну промисловість. Того ж дня міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейник прибув для переговорів у Будапешт.

Посол США в Угорщині - мішень для гомофобів

Угорщина досі, за деякими винятками, підтримувала санкції ЄС проти Росії, за що нещодавно була віднесена Москвою до категорії "недружніх країн". Однак прем'єр-міністр Угорщини Орбан неодноразово висловлювався за скасування обмежувальних заходів. Він також неодноразово робив заяви, наприклад, про те, що війни в Україні не було, якби Дональд Трамп залишався президентом США. Побічно він звинувачує США, президента Байдена та "провоєнний" Євросоюз в агресії Росії проти України.

Загостренню відносин між Угорщиною та США також сприяли особистість та діяльність американського посла у Будапешті Девіда Прессмана. Дипломат є відкритим гомосексуалом і таким чином ідеальною мішенню для гомофобного уряду Угорщини. Після вступу на посаду Прессман зазнав жорстоких гомофобних образ з боку угорських проурядових активістів та ЗМІ.

Шалена антиамериканська кампанія триває

Уряд Угорщини також давно звинувачує Прессмана у підтримці опозиційних партій та прагненні до повалення Орбана. Однією з причин є те, що посольство США зараз підтримує проукраїнську кампанію угорськими плакатами з написом: "Росіяни, йдіть додому!". Це гасло використовувалося партією Орбана "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" у політичних кампаніях під час падіння комуністичного режиму.

"Угорський Путін чи Європа" - передвиборчий плакат опозиції з критикою Віктора Орбана

Прессман, своєю чергою, дружелюбний за тоном, але критичний в оцінці Орбана. Іноді він не може утриматися від саркастичних випадів у бік уряду: наприклад, минулої осені в соціальних мережах посольства було розміщено онлайн-вікторину з химерними антиамериканськими та проросійськими висловлюваннями. Усі без винятку вони належали угорським політикам та публіцистам.

Після того, як Прессман оголосив про санкції США проти Угорщини, реакція Будапешта була передбачуваною. Представники правлячої партії Орбана ФІДЕС заявили, що Угорщина захищатиме свій суверенітет і не змінить своєї позиції.

Проурядові ЗМІ, з іншого боку, продовжили свою запеклу антиамериканську кампанію. Популярний угорський таблоїд Origo вийшов під заголовком: "США знову продули: вони зрадили всіх своїх союзників і встромили ніж у їхні спини". А відомий журналіст та друг Орбана Жолт Байєр порадив Прессманові "заткнутися".