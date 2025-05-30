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У Росії суд заборонив зображення, які порівнюють Путіна з Гітлером
16:14 30.05.2025 |
Суд в російському Омську визнав забороненими в Росії 12 сторінок на сайтах, де розміщені зображення, які порівнюють Володимира Путіна з Адольфом Гітлером, а також напис «Путлер капут». На це звернуло увагу видання «Верстка».
Під заборону потрапили фотографії, на яких Путіну прифотошопили вуса і зачіску, як у Гітлера. Суд також заборонив зображення, що містять написи «Путлер капут», більшість із них були зроблені на протестних акціях. Наприклад, суд заборонив фотографію блогера Іллі Варламова, на якій знято жінку з плакатом «Путлер, випий отрути, поки не пригостили свинцем».
Крім цього, суд заборонив сторінку на сайті Стихи.ру, де розміщено зображення з Путіним, що приставляє до голови револьвер, та написом «Як врятувати Росію від ганьби».
Прокуратура Омська пояснила свою вимогу заборонити ці зображення тим, що вони «негативним чином позначаються на інтересах суспільства й держави, спонукають невизначене коло осіб до скоєння терористичної діяльності».
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