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АНАЛІТИКА

Росія втрачає позиції: Китай хоче побудувати дешевші АЕС для Казахстану

 

Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) запропонувала збудувати в Казахстані два енергоблоки атомної електростанції потужністю 2,4 ГВт за 5,47 млрд дол - це майже вдвічі дешевше, ніж передбачалося раніше.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За підсумками переговорів казахстанська сторона "висловила зацікавленість в ознайомленні з китайським досвідом забезпечення ядерної та водно-екологічної безпеки на всіх етапах реалізації проєкту АЕС".

Китайська CNNC не лише пропонує нижчу ціну, а й готова поділитися технологіями та дозволити Казахстану повністю контролювати ядерний паливний цикл.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже заявило про готовність співпрацювати з Казахстаном у реалізації проєкту.

До короткого списку претендентів на будівництво АЕС у Казахстані також увійшли російський "Росатом", південнокорейська KHNP та французька EDF. За даними Міненерго Казахстану, вартість проєкту оцінювали в 10-15 млрд дол. Уряд попереджав, що через здорожчання матеріалів і послуг сума може зрости в півтора рази.

Казахстан має другі за обсягом у світі запаси урану та контролює 43% світового видобутку через компанію "Казатомпром". Нагадаємо, в країні вже працювала АЕС - Шевченківська, збудована в радянські часи. Але її вивели з експлуатації у 1999 році через ризик виробництва збройового плутонію.
За матеріалами: Економічна правда
 

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