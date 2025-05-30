Reuters публікує «план Віткоффа» щодо припинення вогню в Газі

США запропонували план припинення вогню в Секторі Гази, який передбачає 60-денне перемир'я та обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів, які утримуються в Ізраїлї.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Reuters, у перший тиждень дії режиму припинення вогню в Газі палестинське угруповання «Хамас» (визнане в США і ЄС терористичною організацією) має звільнити 28 ізраїльських заручників - як живих, так і мертвих - в обмін на звільнення 1 236 палестинських ув'язнених і передачу останків 180 загиблих палестинців.

Решта ізраїльських заручників, захоплених «Хамасом» під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, мають бути звільнені після досягнення постійного припинення вогню в Газі. Ізраїль, у свою чергу, зобов'язується припинити всі військові операції в Газі з моменту набрання перемир'ям чинності. Армія оборони Ізраїлю почне поетапне виведення військ із цієї території.

Гарантами виконання угоди мають виступити президент США Дональд Трамп, а також посередники - Єгипет і Катар. Після підписання угоди про припинення вогню гуманітарна допомога стане надходити до Гази через ООН, Червоний Півмісяць та інші узгоджені канали.

Білий дім 29 травня заявив, що Ізраїль погодився на запропонований США план. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив це на зустрічі з родинами ізраїльських заручників, наголосивши, що угода була представлена спеціальним посланцем президента Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом.

Представники палестинського руху «Хамас» заявили агентству Reuters, що вивчають документ і мають намір дати офіційну відповідь 30 або 31 травня. За словами представника «Хамасу» Самі Абу Зухрі, документ «переважно відображає ізраїльську позицію» і не містить чітких зобов'язань Ізраїлю припинити війну в Газі, вивести війська і забезпечити допуск гуманітарної допомоги.

Попередні спроби досягти припинення вогню зривалися через серйозні розбіжності між сторонами. Ізраїль наполягає на повному роззброєнні «Хамасу», його ліквідації як військової та адміністративної структури, а також на поверненні всіх заручників. «Хамас» вимагає негайного виведення ізраїльських військ і офіційного припинення війни, відмовляючись скласти зброю.

Військова операція Ізраїлю розпочалася у відповідь на напад «Хамасу» 7 жовтня 2023 року, в результаті якого було вбито близько 1 200 людей і викрадено 251 заручника, за даними ізраїльської влади. Відтоді, за інформацією підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоров'я Гази, в результаті воєнних дій загинули понад 54 тисячі палестинців, а інфраструктура цієї території була зруйнована. Незалежного підтвердження підрахунки бойовиків не мають, як нема і розподілу на цивільних і озброєних людей серед загиблих.

Міжнародний тиск на Ізраїль посилюється, все більше країн Європи вимагають негайного припинення бойових дій в Газі і запуску масштабної гуманітарної операції.