Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ

Білий дім підтримав законопроєкт RESTRICT, який дозволить федеральному уряду регулювати та навіть забороняти іноземні технології, зокрема TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Законопроект, який отримав назву "Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act", або скорочено - RESTRICT Act, був створений сенаторами з обох партій. Він передбачає надання Міністру торгівлі широких повноважень регулювати технології, які виробляються країнами, що мають "холодні" відносини з США, зокрема Китаєм, Кубою, Іраном, Північною Кореєю, Росією та Венесуелою.

Білий дім назвав законопроєкт "системним каркасом для вирішення загроз, пов'язаних з технологіями, для безпеки американців."

Видання NBC зазначає, що хоча в законопроекті не йдеться про заборону TikTok напряму, сенатори, які його внесли, неодноразово згадували про загрозу цієї соціальної мережі, яка надає Китаю доступ до великої кількості інформації.

"Широко відомо, що TikTok - це загроза для національної безпеки. Я особливо стурбований зв'язками TikTok з Комуністичною партією Китаю, яка неодноразово шпигувала за американськими громадянами", - сказав сенатор Джон Тун, член республіканського лідерства та старший член Комітету з комерції, який є співавтором законопроекту.

Нагадаємо, що адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом 30 днів видалити TikTok із усіх урядових пристроїв.

Канадський уряд також заборонив використання соціальної мережі TikTok на робочих пристроях працівників.

Крім того, дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.