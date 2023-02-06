Ембарго ЄС на нафтопродукти з росії набрало чинності

Відсьогодні, 5 лютого, паливні санкції західних країн проти росії набирають чинності: Євросоюз забороняє імпорт російських нафтопродуктів і водночас країни Євросоюзу та «Великої сімки» встановлюють «стелю» цін на них.

Рішення Євросоюзу запровадити ембарго як на нафтопродукти, так і на нафту було ухвалено ще торік улітку. Нафтові санкції з відстрочкою шість місяців набули чинності 5 грудня, паливні - набувають на два місяці пізніше, з 5 лютого.

Згідно з матеріалами Єврокомісії, заборону імпорту нафтопродуктів із росії накладено не на всі країни ЄС. Ті, хто не може швидко знайти альтернативу російським постачанням, продовжать імпорт до кінця 2023 року. Такий тимчасовий виняток зроблено для Болгарії й Хорватії, які продовжуватимуть отримувати газойль, а Чехія - дизельне пальне.

росія постачала в Європу переважно дизельне пальне, а також авіагас, газойль, мазут і нафту. Нафтопродукти з росії транспортуються різними шляхами: більша частка припадає на морські постачання (понад 90%), крім цього постачання йдуть залізничним транспортом (близько 7%) і трубопроводами (3%).

Як і для нафти, для нафтопродуктів також передбачено механізм ліміту цін. Окрім Євросоюзу, до нього долучилися країни G7. Для перших ліміти набирають чинності з 5 лютого з перехідним періодом 55 днів. Країни G7 починають застосування «стелі» цін з 5 лютого без застережень. Це означає, що компаніям із усіх цих країн буде заборонено надавати послуги, пов'язані з морським перевезенням російських нафтопродуктів у треті країни, за цінами вищими за ліміт.

Оскільки ціни на різні нафтопродукти сильно відрізняються, було вирішено встановити дві «стелі»: $100 за барель для нафтопродуктів з росії, які торгуються з премією до еталонної марки нафти, і $45 за барель - для тих, хто торгує зі знижкою. Зазвичай з премією до нафти продаються світлі, дорожчі нафтопродукти, це, наприклад, дизельне пальне, гас, а зі знижкою - темні, дешевші, це мазут.

Єврокомісія кожних два місяці даватиме детальний огляд ринку, на основі якого країни-члени ЄС й коаліція G7 зможуть коригувати ціни. Цінові агенції напередодні ембарго призупинили деякі зі своїх оцінок, повідомляло агентство Bloomberg.

