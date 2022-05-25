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Китайский технологический гигант Huawei прекратил поставлять оборудование в Россию - СМИ
16:24 25.05.2022 |
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei, в отличие от западных конкурентов Nokia и Ericsson, прямо не заявил о прекращении поставок продукции в Россию, но перестал выходить на связь со своими клиентами в этой стране.
Как пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, этот факт больше всего волнует власти РФ и местных операторов связи.
Источник издания в российском правительстве рассказал, что в середине мая в Минцифре РФ прошло совещание с представителями "МегаФона", МТС, "Ростелекома", "ВымпелКома" и Tele2, посвященное проблемам в работе с зарубежными поставщиками оборудования.
"Худшая ситуация сложилась с Huawei: компания не выходит на связь и однозначно не говорит, ушла с рынка или нет, хотя продажа оборудования остановила", - уточнил собеседник.
Один из участников встречи подтвердил, что ее участники обсуждали возможность подачи исков к вендоров, не выполнившим обязательства по контрактам.
Как сообщалось, крупнейшие западные производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину официально объявили о прекращении поставок в Россию. При этом Nokia пообещала продолжить поддержку уже установленного оборудования. В то же время в Huawei до сих пор не делали официальных заявлений по поводу продолжения или прекращения сотрудничества с российскими клиентами.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что еще несколько крупных китайских технологических компаний прекратили поставки продукции в РФ, не объявляя об этом публично. По данным издания, среди них - поставщик компьютерной техники Lenovo Group Ltd. и производитель смартфонов и электроники Xiaomi Corp. Публично о прекращении работы в РФ и Украине объявил только крупный китайский дронов SZ DJI Technology Co.
WSJ отмечает, что, в отличие от западных компаний, китайский бизнес склонен не делать официальных заявлений о своей позиции по поводу войны РФ против Украины из-за официальной позиции Пекина, критикующего введение санкций против РФ, хотя и настаивает на необходимости мирного урегулирования конфликта.
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