Бывшая замгенсека НАТО: Встреча с Байденом очень нужна Путину

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бывшая замгенсека НАТО: Встреча с Байденом очень нужна Путину

 

Роуз Геттемюллер - один из самых опытных специалистов США по контролю над вооружениями. С 2016 по 2019 год она была заместителем генерального секретаря НАТО. До этого в ее послужном списке - должность замглавы Госдепартамента, где она курировала вопросы контроля над вооружениями и международной безопасности.

Сейчас Геттемюллер преподает в Стэнфордском университете. DW поговорила с ней об обострении ситуации вокруг Украины, анонсированных Москвой переговорах президентов США и России, выполнении их договоренностей, достигнутых в июне на саммите в Женеве, и контроле над новыми видами оружия.

Deutsche Welle: В Женеве президенты Джо Байден и Владимир Путин договорились через полгода проверить выполнение некоторых своих договоренностей. Этот срок истекает в декабре. Российские источники сообщают, что переговоры президентов по видеосвязи возможны до конца года. Одной из тем обещает быть ситуация вокруг Украины. Из США чуть ли не ежедневно приходят сообщения о скоплении войск РФ у границы Украины и угрозе масштабной войны. Что готовит Путин - более сильную позицию для переговоров с Байденом или большую войнус Украиной?

Роуз Геттемюллер: Это вызывает большое беспокойство. Я как раз прочитала, что 92 тысячи российских военных находятся в состоянии повышенной готовности вдоль украинских границ, и что в Донбассе силы сепаратистов тоже приведены в состояние готовности. Это очень опасно. Независимо от намерений Путина, вероятность того, что какой-то инцидент может привести к горячему кризису, очень реальна. Я думаю, что он готовится к беседе с Байденом по разным направлениям, но у Байдена есть преимущество, потому что встреча очень нужна Путину. Готовится не только беседа по видеосвязи, но и личная встреча в начале следующего года.

- Одновременно поступают сообщения о поставках западных вооружений в Украину и готовности некоторых стран направить туда военных советников. Насколько это новая ситуация? Может ли РФ в таких условиях пойти на шаги против Украины, которых не было почти семь лет?

- Новая ситуация заключается в том, что Россия неожиданно стала заламывать себе руки и предупреждать о поставках (Западом. - Ред.) нового оружия в Украину и обучении военнослужащих. На самом деле это происходит давно, годами. Я очень рада, что США на днях передали Украине два бывших патрульных катера береговой охраны. Такие катера США ранее передавали и Грузии. Но это же не боевые корабли!

То есть это российское паникерство на фоне долгосрочной поддержки со стороны НАТО и США этих стран в ответ на их оправданное беспокойство в сфере безопасности. У них должна быть возможность защищаться, вот и все. Это выглядит так, будто Кремль пытается проводить новые красные линии.

- Выступая на днях перед российскими дипломатами, президент Путин сказал, что РФ будет добиваться от Запада "долгосрочных гарантий безопасности". Насколько Байден готов пойти на такие гарантии Москве?

- Честно говоря, я не совсем понимаю, что Путин имел в виду, когда он говорил о долгосрочных гарантиях безопасности. С точки зрения США, такие гарантии существуют в соответствии с Вашингтонским договором о создании НАТО. Когда такая риторика звучит из Кремля, это как если бы Россия просила о членстве в НАТО, что, я знаю, не соответствует действительности...

- Очевидно, президент РФ говорит об Украине и требует от НАТО отказаться от ее поддержки.

- Для США и для НАТО Украина - независимая страна, чей суверенитет они собираются поддерживать. Меня удивляет то, что Путин сейчас переигрывает историю. СССР распался относительно мирно, и бывшие республики стали независимыми государствами. Я не знаю, почему Путин ставит под вопрос это важное решение. Мое впечатление - он пытается перемотать пленку назад. Надеюсь, что это не приведет к насилию.

- На саммите в Женеве одной из немногих конкретных договоренностей было начало диалога о стратегической стабильности. До этого стороны договорились продлить на пять лет договор по СНВ-3. Как обстоят дела сейчас? Как далеко удалось продвинуться?

- Пока было две встречи в рамках диалога о стратегической стабильности, до конца года или в начале следующего, вероятно, будет третья. Продвинуться удалось пока в институциональном плане. Были созданы две рабочие группы, одна из них специально занимается созданием основы для переговоров о новом договоре, который заменит СНВ-3. Это важный шаг.

В другой рабочей группе россияне и американцы договорились обсуждать новые технологии и их возможное дестабилизирующее влияние на стратегический баланс. Россия призвала к новому паритету по безопасности. Посмотрим, что они имеют в виду, но многое связано с сохранением стратегической стабильности между РФ и США, двумя крупнейшими ядерными державами.

- Вы упомянули новые технологии в вооружениях. Россия успешно развивает их в последние годы и демонстрирует миру. На днях РФ испытала ракету, которая сбила на орбите старый советский спутник. Это вызвало критику США, поскольку из-за осколков могла возникнуть опасность для астронавтов на МКС. То есть возникла ситуация, когда новые виды оружия, которые разрабатывает не только Россия, не регулируются никак. Какие перспективы у соглашения, которое бы включало эти новые разработки?

- Начну с того, что опасности подверглись не только астронавты на МКС, но и космонавты. Для меня загадка, как Минобороны РФ могло на это пойти. Думаю, что контроль над этими новыми типами вооружений и даже их сокращение - возможны. Одна из основных целей США на переговорах о новом договоре, который заменит СНВ-3, это ввести ограничения на так называемые экзотические системы доставки ядерного оружия, которые разрабатывает Россия. Например, установки с ядерным двигателем.

На самом деле, гиперзвуковая система "Авангард" подпадает под действие СНВ-3, поскольку запускается при помощи традиционной межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Конечно, у российской стороны будет свой список пожеланий. Наверняка, они будут выступать за ограничения американской системы ПРО. С учетом разработки современного российского комплекса ПВО С-500 будет важно также говорить о том, как обе стороны видят противоракетную оборону, какие механизмы контроля и ограничений мы хотим установить, какие меры по созданию доверия необходимы.

- Вы - эксперт по традиционному контролю над вооружениями. Насколько трудно контролировать новые технологии?

- На помощь могут прийти тоже новые технологии. Появились гораздо более мощные сенсорные системы, в том числе на орбите, включая группы спутников, которые делают снимки и которыми владеют в том числе коммерческие компании. То есть у нас есть улучшенные возможности повсеместного слежения.

Эта дает надежду, что будущие договоры по контролю над вооружениями могут контролироваться еще лучше, чем в прошлом. Это мы говорим о военном оборудовании. Если говорить о программном обеспечении, то с ним намного сложнее, это потребует нормативного подхода, доверия и сотрудничества, но и сдерживания путем возможности ответить на кибератаку.

- Еще один вопрос, по которому договорились Путин и Байден в Женеве, это кибербезопасность. Президент США тогда передал российскому коллеге список объектов критической инфраструктуры, атаки на которые он назвал неприемлемыми. С тех пор мы не слышали об атаках на такие объекты в США. Подход Байдена работает?

- Не могу подтвердить, что атак на критическую инфраструктуру полгода не было, они осуществляется из разных источников. К сожалению, эта проблема касается не только США. Но, насколько я понимаю, судя по сообщениям СМИ, был определенный успех в переговорах с россиянами о прекращении так называемого кибервымогательства, что вызывало большую тревогу и сильно ослабляло компании.

Для США очень важно, чтобы Россия не позволяла преступным группам безнаказанно действовать с ее территории. Я знаю, что президент Байден захочет поднять эту тему с президентом Путиным. Это один из ключевых вопросов, по которым он хотел бы провести проверку (того, что сделано. - Ред.) за последние шесть месяцев после Женевы.

- В целом в Москве относительно довольны тем, как развивались отношения после Женевы. Некоторые эксперты недавно говорили об "умеренном потеплении". А как вы видите ситуацию? Стали ли отношения между США и Россией более предсказуемыми и стабильными?

- В нынешней ситуации трудно говорить о взаимной предсказуемости, это часть проблемы. Возвращаясь к началу беседы о наращивании российских сил у границ Украины - это очень опасная и непредсказуемая ситуация. Я не думаю, что между нами наступило какое-то "умеренное потепление", но у нас период деловых отношений, обе стороны полны решимости добиться прогресса там, где это возможно, но четко заявить о красных линиях.

Со стороны президента Путина мы слышим это все чаще. Сейчас часто используют термин "ограждение", "перила", мол, давайте не позволим нашим отношениям дойти до кризиса, который может привести к конфликту. То есть если мы продолжим деловой подход и будем искать прагматичные улучшения, то, я думаю, мы пойдем в правильном направлении.

- Как вы думаете, каким будет главный месседж президента Байдена президенту Путину, когда они будут общаться в ближайшие недели?

- Я думаю, что самое главное - выражаться предельно откровенно и без обиняков, а Байден политик такого типа в отношении целей США и готовности искать совместную выгоду. Любое соглашение может быть достигнуто только если есть общая выгода. Я думаю, он будет искать пути достижения такого баланса.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

08:24 Золото дорожает 25 ноября на ослаблении доллара

08:19 Курс доллара корректируется 25 ноября после роста

08:08 Фондовые биржи АТР 25 ноября торгуются разнонаправленно

08:05 Биржи США 24 ноября закрылись разнонаправленно на фоне неоднозначных данных макроэкономической статистики

24.11 НБУ пытается сдержать обвал гривны на межбанке

24.11 Депозитные ставки для физлиц 23.11.21

24.11 В банках – участниках Фонда гарантирования почти ₴630 миллиардов вкладов физлиц

24.11 Курс евро 24 ноября усилил снижение к доллару

24.11 Полный запрет всех частных криптовалют и время для вывода активов: 29 ноября за новые правила проголосуют в Индии

24.11 Фондовые биржи АТР 24 ноября закрылись разнонаправленно

24.11 Справочный курс гривны 24 ноября понижен на 8,03 коп до 26,926 грн/$1

24.11 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.11.21

24.11 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.11.21

24.11 Остаток средств на корсчетах банков 24.11.21

24.11 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.11.2021

• дальше…

09:32 Почему уровень теневой экономики снова растет и что с этим делать

08:24 Золото дорожает 25 ноября на ослаблении доллара

08:14 Цены на нефть 25 ноября стабильны на неопределенности с предложением

24.11 С мая 2022 года 40-50% газа «Укргазвыдобування» будет продаваться на бирже – меморандум с МВФ

24.11 Украина пообещала МВФ не вводить налог на выведенный капитал

24.11 Меморандум с МВФ декларирует реформу ВСП и отбор судей Украины по европейским стандартам

24.11 МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by, 3-й и 4-й транши намечены в SDR0,5 млрд и SDR1,1 млрд

24.11 МВФ снизил на 0,3% прогноз роста экономики Украины в 2021 году

24.11 Заглянуть в недра: «ДТЭК Нефтегаз» впервые в Украине применил глубинные видеокамеры

24.11 Региональные компании ухудшили оценку бизнес-климата – исследование

• дальше…

09:11 Немецкая победа: чего ждет Украина от нового правительства в Берлине

09:00 Предложение альянса. Зачем Шойгу продает Байдену китайского генерала

08:49 Бывшая замгенсека НАТО: Встреча с Байденом очень нужна Путину

08:40 Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

24.11 Что нужно знать о планах будущего правительства Германии?

24.11 Андерссон отказалась от поста премьера Швеции через 7,5 часа после утверждения

24.11 Полный запрет всех частных криптовалют и время для вывода активов: 29 ноября за новые правила проголосуют в Индии

24.11 Парламент Швеции проголосовал за кандидатуру Магдалены Андерссон в должности премьера

24.11 Байден не пригласил Турцию и Венгрию на саммит за демократию

24.11 Еврокомиссия в декабре обновит сроки действия COVID-сертификатов и добавит третью дозу вакцины - СМИ

23.11 США хотят объединить потребителей топлива против производителей. Байден продает нефть из стратегического резерва

23.11 Лира обвалилась после обещания Эрдогана выиграть «экономическую войну за независимость»

23.11 Байден объявил о решении задействовать стратегический нефтяной резерв США для снижения цен и обеспечения поставок нефти в мире

23.11 Оппозиция Беларуси хочет сорвать референдум по конституции. Это сработает?

23.11 ЕС хочет гармонизации сроков действия национальных ковид-сертификатов

• дальше…

24.11 «Слуга» Анна Бондарь: Риски снижения качества строительства становятся еще серьезней

23.11 Переболевшим COVID-19 людям нельзя "надувать шарики" - эксперты

23.11 Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

19.11 Вместе с Разумковым и «Майбахом». Как Кличко отбился от новой атаки Зеленского

17.11 Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

17.11 С декабря в водительских удостоверениях появится новая отметка

17.11 36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

17.11 Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

16.11 С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

12.11 Иван Ниякий: Вскоре система дипломирования моряков перестанет быть пятном на имидже Украины

12.11 Украинцы не смогут удалять сертификаты. Из приложения «Дія» после обновления уберут одну функцию

11.11 В Украине проводят рейды для борьбы с нелегальными перевозчиками

11.11 Егеря и тероборона: Как Украина будет защищаться от мигрантов Лукашенко

11.11 Минцифры не планирует добавлять в «Дию» справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

10.11 Кабмин сократил перечень пород опасных собак, владельцы которых должны страховать ответственность перед третьими лицами

• дальше…

09:11 Немецкая победа: чего ждет Украина от нового правительства в Берлине

08:40 Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

24.11 Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского

24.11 Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение

24.11 «Слуга народа» будет игнорировать телеканалы «Украина 24» и «Украина» – Шуляк

24.11 В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ

24.11 Бюро экономбезопасности готово к запуску, но Кабмин до сих пор не дал здание

23.11 Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан

23.11 Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента

23.11 Что не так с кредитом Укрэксимбанка на покупку ТРЦ SkyMall? Все не так

23.11 Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря, - Гетманцев

23.11 «Слуга» Гетманцев считает увеличение налоговых льгот на Таможне на 21% в 2021 свидетельством краж

23.11 Украина получит новый транш МВФ. Но безумный Путин у наших границ все портит

23.11 Газовой сделкой власти с Коломойским занялось НАБУ, - нардеп

23.11 Не критикуйте Зеленского, потому что Путин нападет: Поставят ли на Банковой интересы власти выше интересов страны

• дальше…

24.11 В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта

24.11 Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC

24.11 Аккумуляторы на базе магния смогут хранить в два раза больше энергии, чем литиевые

24.11 Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей

23.11 СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда

23.11 Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего

22.11 Lincoln показал серийную версию седана Zephyr

22.11 Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой

22.11 Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов

22.11 Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей

22.11 Американские власти наконец узаконили адаптивные фары

19.11 Американский разработчик перспективного атомного реактора малой мощности стал ближе к практической реализации проекта

19.11 Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне

19.11 TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее

19.11 Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9

• дальше…

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно