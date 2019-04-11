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Лукашенко: Россия обнаглела и начала выкручивать руки Белоруссии
13:48 11.04.2019 |
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости, поскольку Россия "обнаглела".
"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для России, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - заявил Лукашенко, сообщает агентство "БелТА".
Белоруссия в прошлом году не стала ремонтировать нефтепроводы, несмотря на их аварийное состояние. "Именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации - нефть", - заявил Лукашенко.
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