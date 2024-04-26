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АНАЛІТИКА

Бельгія прискорює постачання F-16, можливо, перші винищувачі передадуть Україні до кінця 2024 року

 

Федеральний уряд Бельгії підтвердив у п'ятницю, 26 квітня, рішення про можливу поставку F-16 до України до кінця цього року, заявили прем'єр-міністр Олександр Де Кроо і міністр оборони Людівін Дедондер, повідомляє телеканал RTBF.

"У координації з нашими союзниками по F-16 і партнерами по коаліції наша країна докладе всіх зусиль для прискорення постачання, наскільки це можливо, до кінця цього року", - заявила Дедондер.

Раніше Бельгія планувала постачати Україні свої бойові літаки з 2025 року.

Водночас наголошується, що для поставок мають бути дотримані три критерії: гарантія безпеки національної території, підтримання боєздатності бельгійської оборони та дотримання міжнародних зобов'язань, особливо в рамках НАТО. Українським пілотам і технікам також необхідно буде пройти достатню підготовку, щоб мати можливість використовувати ці пристрої.

Крім того, повідомляється, що бельгійська оборонна компанія також постачатиме Україні ракети для систем ППО з власних запасів, а також виділить 200 млн євро на участь в ініціативі Німеччини з постачання систем ППО.

"Найближчими тижнями ми будемо мобілізовані для підтримки України. Наше послання завжди одне й те саме: того дня, коли Росія припинить вторгнення і поступиться незаконно окупованими територіями, конфлікт припиниться. Ми ніколи не перестанемо повторювати наше прохання про припинення бойових дій і повернення до політичного і дипломатичного діалогу", - сказала міністр оборони Бельгії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Бельгія
 

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