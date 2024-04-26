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АНАЛІТИКА

Канада виділяє ще майже $12 млн на виробництво дронів і снаряди для України

 

Канада сьогодні, 26 квітня, вирішила виділити додаткове фінансування на постачання Україні дронів та артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Канади Білла Блера.

Зазначається, що Канада передасть Україні 3 мільйони канадських доларів (2,1 доларів США) на виробництво дронів її вітчизняною оборонною промисловістю.

"Це перший випадок, коли Канада робить безпосередній внесок у виробництво військових дронів в Україні, і ця пожертва буде зроблена у співпраці з Великобританією", - повідомив міністр.

Також Блер повідомив, що Канада надає додатковий внесок у розмірі близько 13 мільйонів канадських доларів (9,5 млн доларів США) на ініціативу Чехії із закупівлі та доставки боєприпасів для України. Тепер загальний внесок Канади в цю ініціативу становить понад 38,7 млн доларів.

Ще Канада вирішила збільшити кількість дронів SkyRanger, яку планувала передати Україні. За планом ЗСУ отримають 900 безпілотників, що на 100 штук більше за початковий план.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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