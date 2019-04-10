Россия запрещает ввоз яблок и груш из Беларуси

С 12 апреля начинает действовать запрет Россельхознадзора на поставки яблок и груш из Беларуси.

"Россельхознадзор с 12 апреля вводит запрет на поставки яблок и груш из Беларуси", - цитирует РИА "Новости" комментарий пресс-службы. В ведомстве добавили, что запрет будет действовать "до урегулирования сложившейся ситуации".

По данным Россельхознадзора, за первую неделю апреля 2019 г. на российско-белорусской административной границе в ходе работы мобильных групп совместно с ФТС России было задержано 39 автомобилей с санкционной продукцией без фитосанитарных документов. Из них 36 - с яблоками и грушами.

"Данную ситуацию служба связывает с введенными ранее ограничениями на реэкспорт плодоовощной продукции из Республики Беларусь. Указанное подтверждает неправомерность допускавшегося ранее оформления белорусской стороной фитосанитарных сертификатов", - сообщили в службе.

Россельхознадзор уже обращал внимание белорусских коллег на продолжение поступления в РФ белорусских яблок, выращенных в минувшем году в марте, хотя в прошлом году такие поставки прекратились еще в середине февраля. Такая же ситуация наблюдалась и с поставками белорусской пекинской капусты. По мнению экспертов, она не может храниться так долго.

В Россельхознадзоре отмечают, что в последние годы постоянно сталкиваются с попытками ввоза в Россию через Беларусь плодоовощной продукции в сопровождении выданных белорусской стороной фитосанитарных сертификатов с недостоверными сведениями о стране ее происхождения. То, что случаи поступления продукции с реэкспортными сертификатами, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения, фиксируются постоянно, говорит об отсутствии контроля и ставит под сомнение доверие к такой сертификации, подчеркнули в службе.