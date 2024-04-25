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АНАЛІТИКА

SpaceX досягла 300-тої успішної посадки ракети Falcon 9

16:58 25.04.2024 |

Новини IT

 

SpaceX здійснила історичне 300-те успішне приземлення першого ступеня ракети Falcon 9.

З Космічного центру Кеннеді у Флориді стартувала місія SpaceX з 23 супутниками Starlink на орбіті. Після приблизно восьми хвилин польоту перший ступінь Falcon 9 здійснив ідеальну вертикальну посадку на безпілотний корабель Just Read the Instructions, розміщений в Атлантичному океані.

Це досягнення підкреслює значущість технологій, які SpaceX розвиває, щоб зменшити витрати та збільшити частоту запусків. Інноваційність цих методів дозволяє компанії не лише збільшувати ефективність своїх місій, а й відкривати нові можливості у дослідженні космосу.

Завдяки постійним зусиллям SpaceX, польоти на одній ракеті стають все більш регулярними, що відкриває шлях до ще більш амбіційних проєктів у майбутньому. Наступним кроком, ймовірно, буде 400-та успішна посадка, що може відбутися швидше, ніж можна було б очікувати.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск особисто привітав свою команду з цим досягненням, визнавши їхній неабиякий внесок у розвиток космічних технологій.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: SpaceX
 

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