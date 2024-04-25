Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Хакери зламали цифрові телефони Cisco, щоб шпигувати за урядами по всьому світу

 

Представники технологічної компанії Cisco заявили, що хакери зламали деякі її цифрові телефони та інше обладнання, щоб проникнути в урядові мережі по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У компанії підкреслили, що її цифрові пристрої адаптивної безпеки - телефони, що поєднують кілька різних функцій цифрового захисту в одну - містять раніше невідомі вразливості, які були використані групою хакерів під назвою UAT4356.

Група хакерів описується як "досвідчений актор, який спонсорується державою", і зазначається, що в ході внутрішнього розслідування компанії були виявлені жертви "за участю урядових мереж по всьому світу". У Cisco додали, що уразливості виправлені. Компанія також закликала клієнтів вжити "негайних заходів" щодо оновлення свого програмного забезпечення.

Устаткування безпеки останнім часом стає все більш популярним вектором для досвідчених хакерів, оскільки воно знаходиться по периметру цільової мережі і може бути важко відстежувати.

У своєму повідомленні Cisco попередила, що хакери UAT4356 були зацікавлені у зламі мережевих пристроїв Microsoft.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що хакери, пов'язані з урядом Китаю, проникли у критично важливу інфраструктуру США. Зараз вони чекають "відповідного моменту, щоб завдати нищівного удару".

У лютому у ФБР заявляли, що США вдалося припинити хакерську діяльність китайської державної групи, яка атакувала ключові об'єкти державної інфраструктури, такі як електромережі та трубопроводи.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4716
  0,1144
 0,29
EUR
 1
 42,1833
  0,0787
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3652  0,00 0,00 39,8952  0,02 0,05
EUR 42,1717  0,03 0,07 42,9630  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7000  0,25 0,63 39,7200  0,25 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес