Експерти: майнери можуть переключитися на ШІ після халвінгу через високі витрати

Біткоїн-майнери можуть переключитися на сектор штучного інтелекту після халвінгу через зростаючі операційні витрати. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт експертів CoinShares.

Як приклад аналітики навели кількох контрагентів: BitDigital, Hive і Hut 8. За даними експертів, зазначені компанії активно інвестують у сектор ШІ та продукти на базі цієї технології.

Зазначимо, у жовтні 2023 року BitDigital заявила про купівлю графічних процесорів на $35 млн. Імовірно, обладнання отримав новий підрозділ компанії, що спеціалізується на ШІ.

Ще кілька майнерів - TeraWulf і Core Scientific - розглядають можливість виходу на цей ринок. Згідно зі звітом, зміни в бізнес-моделі цих контрагентів продиктовані зростаючими операційними витратами.

Згідно з оцінкою CoinShares, після халвінгу середні витрати на видобуток 1 BTC складуть $53 000 - майже вдвічі більше, ніж у IV кварталі 2023 року. З них $34 900 припадає на витрати, пов'язані із закупівлею електрики.

Експерти CoinShares припустили, що щонайменше частина майнерів спробує пом'якшити ефект від халвінгу завдяки оптимізації виробництва, релокації в більш слушні райони та закупівлі нового енергоефективного обладнання.

Попри такий прогноз, поки що доходи майнерів залишаються на високому рівні. Це зумовлено зростанням комісій у мережі біткоїна, причиною яких став запуск протоколу Runes.