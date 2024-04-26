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Ракети до Patriot, артилерія та боєприпаси. Іспанія надішле Україні військову допомогу
23:15 26.04.2024 |
Іспанія направить до України ракети до Patriot, які невдовзі прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес.
За словами Роблес, ракети до Patriot вже протягом чотирьох днів прибудуть на базу матеріально-технічного. Однак вона не уточнила, яка саме кількість ракет буде надана Україні.
Також Роблес розповіла, що Іспанія нещодавно відправила в Україну набори медикаментів та індивідуальних бойових аптечок. А днями Україна отримала нову партію великокаліберних артилерійських боєприпасів. Невдовзі Іспанія поставить боєприпаси калібру 155 і 120 мм в Україну.
У найближчі два місяці іспанська допомога включатиме в себе:
* легкі і важкі кулемети;
* захищені колісні транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
* броньовані машини піхоти;
* протитанкові засоби;
* гаубиці польової артилерії.
За цими поставками послідують поставки різних систем протиповітряного спостереження і дистанційних станцій озброєння для захисту від безпілотників.
Міністр оборони Іспанії розповіла, що підготовка нових танків Leopard до передачі Україні йде за планом, і що перші одиниці будуть готові до кінця червня.
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