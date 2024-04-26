Ракети до Patriot, артилерія та боєприпаси. Іспанія надішле Україні військову допомогу

Іспанія направить до України ракети до Patriot, які невдовзі прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес.

За словами Роблес, ракети до Patriot вже протягом чотирьох днів прибудуть на базу матеріально-технічного. Однак вона не уточнила, яка саме кількість ракет буде надана Україні.

Також Роблес розповіла, що Іспанія нещодавно відправила в Україну набори медикаментів та індивідуальних бойових аптечок. А днями Україна отримала нову партію великокаліберних артилерійських боєприпасів. Невдовзі Іспанія поставить боєприпаси калібру 155 і 120 мм в Україну.

У найближчі два місяці іспанська допомога включатиме в себе:

* легкі і важкі кулемети;

* захищені колісні транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

* броньовані машини піхоти;

* протитанкові засоби;

* гаубиці польової артилерії.

За цими поставками послідують поставки різних систем протиповітряного спостереження і дистанційних станцій озброєння для захисту від безпілотників.

Міністр оборони Іспанії розповіла, що підготовка нових танків Leopard до передачі Україні йде за планом, і що перші одиниці будуть готові до кінця червня.