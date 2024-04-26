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Фінляндія вперше долучиться до місії НАТО з патрулювання Чорного моря
23:37 26.04.2024 |
Фінські Військово-повітряні сили влітку 2024 року розгорнуть загін винищувачів F/A-18 у Румунії в межах місії Північноатлантичного Альянсу з патрулювання повітряного простору над Чорним морем, що стане першим внеском Гельсінкі в цю місію.
Про це ВПС Фінляндії оголосили 26 квітня, повідомляє "Європейська правда".
У межах місії НАТО "Повітряний щит" фінська авіація буде дислокована на авіабазі "Міхаїл Когелнічану", розташованій на південному сході Румунії поблизу міста Констанца, з 3 червня по 31 липня 2024 року.
Вісім фінських F/A-18 та екіпаж до 100 військовослужбовців будуть патрулювати повітряний простріл по черзі з літаками Typhoon Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії, йдеться в повідомленні.
Крім того, фінський підрозділ в Румунії виконуватиме навчально-тренувальні польоти відповідно до програми льотної підготовки пілотів F/A-18 і братиме участь в навчаннях Альянсу.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилив присутність у східній частині Альянсу, зокрема за рахунок збільшення кількості винищувачів і спостережних літаків.
Нагадаємо, минулого року на румунській авіабазі Борча були розгорнуті чотири турецькі винищувачі F-16 для участі в місії НАТО з патрулювання повітряного простору над півднем Румунії.
Турецькі F-16 у межах місії НАТО діяли разом з німецькими винищувачами Eurofighter, які прибули до Румунії наприкінці листопада 2023 року, і французькою системою ППО наземного базування MAMBA, розгорнутою на базі Капу-Мідія.
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