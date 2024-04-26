Фінансові новини
- |
- 26.04.24
- |
- 23:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Норвегія виділяє $13,7 мільйона на обслуговування переданих Україні танків Leopard
23:25 26.04.2024 |
Уряд Норвегії виділяє до 150 мільйонів норвезьких крон (13,7 млн доларів) на обслуговування у Польщі переданих Україні танків типу Leopard.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі уряду.
Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4 і допоміжні машини.
«Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі», - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
В уряді нагадали, що всього за останні місяці Норвегія передала Україні військової допомоги на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон від Збройних сил Норвегії.
Зазначається, що норвезька військова підтримка продовжуватиметься за чотирма основними напрямками: пожертви від оборонного сектору, пожертвування засобів, отриманих від оборонної промисловості, підготовка та навчання українських кадрів, а також внески через міжнародні механізми та співпрацю.
Торік скандинавська країна надала Україні військову підтримку на загальну суму в приблизно 10 мільярдів норвезьких крон.
Як повідомляв Укрінформ, уряд Норвегії розпочинає нову грантову програму та виділить майже $6,4 млн на зміцнення громадянського суспільства в Україні, проєкт діятиме до 2027 року включно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США підтвердили закупівлю зброї Україні на 6 млрд доларів
|Остін анонсував виділення ще одного пакету допомоги Україні на $1 мільярд
|Міністра Сольського звільнили з-під варти, він знову виконує свої обов'язки - Мінагрополітики
|Суд взяв аграрного міністра Сольського під варту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Канада виділяє ще майже $12 млн на виробництво дронів і снаряди для України
|Міноборони Данії: Підготовка українських пілотів просувається, мета – передати Україні перші літаки F-16 влітку
|Норвегія виділяє $13,7 мільйона на обслуговування переданих Україні танків Leopard
|Топ-генерал США про Abrams в Україні: обговорюємо швидку адаптацію до умов на фронті
|Ракети до Patriot, артилерія та боєприпаси. Іспанія надішле Україні військову допомогу
|Бельгія прискорює постачання F-16, можливо, перші винищувачі передадуть Україні до кінця 2024 року
Бізнес
|SpaceX досягла 300-тої успішної посадки ракети Falcon 9
|Новий чип Kirin 9010 від Huawei порівняли в продуктивності з останніми чипами Snapdragon і Dimensity
|Складність майнінгу оновила історичний максимум після халвінгу
|Mazda представила новий кросовер CX-80
|Експерти: майнери можуть переключитися на ШІ після халвінгу через високі витрати
|Хакери зламали цифрові телефони Cisco, щоб шпигувати за урядами по всьому світу
|Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3