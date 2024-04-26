Норвегія виділяє $13,7 мільйона на обслуговування переданих Україні танків Leopard

Уряд Норвегії виділяє до 150 мільйонів норвезьких крон (13,7 млн доларів) на обслуговування у Польщі переданих Україні танків типу Leopard.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі уряду.

Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4 і допоміжні машини.

«Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі», - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

В уряді нагадали, що всього за останні місяці Норвегія передала Україні військової допомоги на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон від Збройних сил Норвегії.

Зазначається, що норвезька військова підтримка продовжуватиметься за чотирма основними напрямками: пожертви від оборонного сектору, пожертвування засобів, отриманих від оборонної промисловості, підготовка та навчання українських кадрів, а також внески через міжнародні механізми та співпрацю.

Торік скандинавська країна надала Україні військову підтримку на загальну суму в приблизно 10 мільярдів норвезьких крон.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Норвегії розпочинає нову грантову програму та виділить майже $6,4 млн на зміцнення громадянського суспільства в Україні, проєкт діятиме до 2027 року включно.