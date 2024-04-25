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АНАЛІТИКА

Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3

10:52 25.04.2024 |

Новини IT

Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3

 

Qulcomm представила процесор Snapdragon X Plus для ноутбуків з Windows, оснований на тій самій архітектурі Oryon, що й Snapdragon X Elite. Компанія заявляє, що він здатний перевершити чип M3 від Apple та споживає менше енергії.

Snapdragon X Elite згодом з'явиться в ноутбуках преміумкласу, а для більш демократичного сегмента Qualcomm приготувала чип Snapdragon X Plus.Процесор має 10 ядер - шість продуктивних та чотири енергоефективних. На відміну від старшої моделі, Qualcomm не реалізувала у ньому підвищення тактової частоти, але кожне ядро ​​може працювати на частоті до 3,40 ГГц за умови дотримання температурної межі. Процесор також має 42 МБ кешу та створений на 4 нм техпроцесі TSMC. Snapdragon X Plus оснащений графічним чипом Adreno з продуктивністю до 3,8 TFLOPS та блоком нейронної обробки (NPU) з продуктивністю 45 TOPS.

Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3

 

Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3

 

Процесор підтримує оперативну пам'ять до 64 ГБ LPDDR5X 8448 МТ/с. Ноутбуки з Snapdragon X Plus зможуть отримати кращі вебкамери за допомогою процесора зображень Qualcomm Spectra ISP - одну камеру на 64 МП або дві по 36 МП. Чип може знімати відео 4K HDR з однієї камери. Перевагою над Macbook від Apple стане підтримка ноутбуками 5G.

Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3

 

Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3

 

Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3

 

Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3

 

Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3

 

Snapdragon X Plus отримав модем Qualcomm Snapdragon X65 5G. Чип зв'язку підтримує безліч діапазонів та дозволяє підключатися до більшості стільникових мереж світу. Інші підтримувані бездротові стандарти - Qualcomm FastConnect 7800, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Тести, наведені компанією, свідчать, що Snapdragon X Plus може випереджати M3 від Apple приблизно на 10%, але при цьому він наполовину енергоефективніший за конкурента.

Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3

 

Під час роботи з максимальною продуктивністю процесор споживає приблизно на 54% менше, ніж Intel Core Ultra 7 155H або AMD Ryzen 9 7940HS. Однак Qualcomm не поділилася ігровими тестами на слайдах продуктивності, хоча раннє тестування показало, що Snapdragon X Elite може отримати 30 кадрів в секунду в Baldur's Gate 3 при 1080p із низькими налаштуваннями графіки. Оскільки Snapdragon X Plus, ймовірно, має слабшу відеокарту, він може навіть не долати позначку у 30 кадрів в секунду в іграх, тому Qualcomm, ймовірно, не згадує ці цифри. Перші ноутбуки з Windows на базі Snapdragon X Plus вийдуть у другій половині 2024 року.
За матеріалами: ITC.ua
 

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