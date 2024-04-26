Блінкен поставив ультиматум Сі Цзіньпіну через допомогу РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Пекіна говорив про неприпустимість підтримки Китаєм російського військово-промислового комплексу.

Спершу держсекретар США підняв це питання на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван І. "Я висловив нашу серйозну стурбованість тим, що КНР постачає компоненти, які живлять жорстоку агресивну війну Росії проти України. Китай є великим постачальником верстатів, мікроелектроніки, нітроцелюлози, які мають вирішальне значення для виробництва боєприпасів і ракетного палива, та інших товарів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування своєї оборонно-промислової бази", - цитує його агенція Reuters.

Згодом він підняв це ж питання на зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном. "Росії було б складно продовжувати свій наступ на Україну без підтримки Китаю. Підживлення російської оборонно-промислової сфери загрожує не лише українській безпеці, але й європейській безпеці. Як ми вже давно говорили Китаю, забезпечення трансатлантичної безпеки є ключовим інтересом США", - цитує Блінкена Associated Press.

Держсек запевнив, що "чітко дав зрозуміти" Сі позицію США: "Якщо Китай не вирішить цю проблему, це зробимо ми".

Китайська влада запевняє, що не надає зброю РФ, але при цьому наполягає, що звична торгівля з Росією не має обмежуватись чи припинятись. Блінкен на пресконференції за підсумками візиту в Пекін у п'ятницю, 26 квітня, не відповів на питання, чи запровадять США санкції щодо Китаю через підтримку Росії.

РФ, Китай і Іран домовились нарощувати військову співпрацю

Тим часом міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив у п'ятницю, що РФ і Китай продовжують нарощувати військову співпрацю. На зустрічі зі своїм китайським колегою Дун Цзюнем цього дня він заявив, що "підходи Росії та Китаю до міжнародних проблем збігаються".

Також Росія готова розширювати військово-технічне співробітництво з Іраном, заявив Шойгу на зустрічі з іранським міністром оборони Гараї Аштіані. Крім того, як пише dpa, про тіснішу військову співпрацю сьогодні домовились і Іран з Китаєм.

Ці заяви були зроблені на полях Шанхайської організації співробітництва (ШОС), яке проходить 26 квітня в Казахстані. До цього об'єднання входять Росія, Індія, Китай, Іран, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Таджикистан.