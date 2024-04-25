Новий чип Kirin 9010 від Huawei порівняли в продуктивності з останніми чипами Snapdragon і Dimensity

Результати тестів продуктивності CPU Kirin 9010 в Geekbench 6

Компанія Huawei нещодавно представила серію своїх нових флагманських смартфонів - Pura 70. Ці пристрої, як і попередня серія Mate 60, оснащені фірмовим чипсетом Kirin. Однак цього разу компанія впровадила новий процесор Kirin 9010, який обіцяє поліпшити продуктивність у порівнянні з Kirin 9000. Але наскільки кращим став новий чіп від Huawei?!

Схоже, що у Huawei досі немає технологій, щоб перевершити продуктивність чипів навіть середнього рівня від Snapdragon. Останні тести показали, що Kirin 9010 не може перевершити торішній Snapdragon 7+ Gen 2. У Geekbench 6 новий SoC Huawei набрав 1,446 в одноядерному режимі та 4,524 у багатоядерному. Це значно менше, ніж у поточних флагманів Snapdragon 8 Gen 3 і Dimensity 9300. Навіть дворічний флагман Snapdragon 8+ Gen 1 показує кращі результати.

Справедливості заради варто відзначити, що у Huawei немає передових технологій виробництва чипсетів, тому порівнювати його з поточними флагманами було б несправедливо. Тому буде чесно порівняти його зі Snapdragon 7+ Gen 2, який є торішнім SoC середнього рівня. І тут Kirin 9010 також не виглядає переконливо.

Snapdragon 7+ Gen 2 у середньому набирає 1,687 в одноядерному режимі та 4,378 у багатоядерному. Таким чином, хоча Kirin 9010 і перевершує торішній SoC у багатоядерному режимі, він не може наздогнати одноядерний результат. Ситуація погіршується, якщо врахувати продуктивність GPU. Huawei Pura 70 Ultra з Kirin 9010 отримує 1,531 у 3DMark Wild Life Extreme Unlimited, тоді як торішній Snapdragon 7+ Gen 2 набирає 1,956 у тому ж тесті. У тесті AnTuTu чипсет від Huawei також відстає від конкурента.

Результати графічних тестів GPU Kirin 9010 в 3DMark Wild Life Extreme Unlimited

Звичайно, результати бенчмарків не показують всю картину продуктивності. У реальності різниця може бути не такою помітною. Але оскільки в Huawei зараз обмежена в нових технологіях виготовлення чипів, цей результат можна вважати непоганим.

Водночас флагмани Huawei займають перші рядки в іншому тесті - DxOMark. Ця компанія оцінює фотоможливості смартфонів. На сьогодні Huawei Mate 60 Pro+ посідає друге місце серед найкращих камерофонів. А з новою камерою Pura 70 Ultra компанія вивела фотографію на новий рівень. Тому можна очікувати, що ця модель може стати новим лідером у цьому рейтингу.