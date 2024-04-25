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АНАЛІТИКА

Складність майнінгу оновила історичний максимум після халвінгу

13:48 25.04.2024 |

Фінанси, Новини IT

 

24 квітня 2024 року складність майнінгу оновила історичний максимум (ATH) на рівні 88,1 T, згідно з BTC.com. Це перша зміна показника після четвертого халвінгу.

Складність майнінгу оновила історичний максимум після халвінгу

 Складність збільшилася на 1,99%. Актуальний середній хешрейт становить 642,78 EH/s.

Зазначимо, складність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. Якщо показник збільшився, це може свідчити про те, активність серед майнерів зростає.

Четвертий халвінг у мережі біткоїна відбувся 20 квітня 2024 року. Після нього винагорода за кожен оброблений блок скоротилася до 3,125 BTC.

Передбачалося, що доходи майнерів, отже, і їхня активність, впадуть одразу після халвінгу. Однак цього не сталося через високі надходження від комісій.

Наступна зміна показника відбудеться, ймовірно, 8 травня 2024 року. Прогнозоване значення - приріст на 0,86%.

Складність майнінгу оновила історичний максимум після халвінгу
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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