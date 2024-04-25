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Складність майнінгу оновила історичний максимум після халвінгу
24 квітня 2024 року складність майнінгу оновила історичний максимум (ATH) на рівні 88,1 T, згідно з BTC.com. Це перша зміна показника після четвертого халвінгу.
Зазначимо, складність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. Якщо показник збільшився, це може свідчити про те, активність серед майнерів зростає.
Четвертий халвінг у мережі біткоїна відбувся 20 квітня 2024 року. Після нього винагорода за кожен оброблений блок скоротилася до 3,125 BTC.
Передбачалося, що доходи майнерів, отже, і їхня активність, впадуть одразу після халвінгу. Однак цього не сталося через високі надходження від комісій.
Наступна зміна показника відбудеться, ймовірно, 8 травня 2024 року. Прогнозоване значення - приріст на 0,86%.
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