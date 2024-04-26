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АНАЛІТИКА

США підтвердили закупівлю зброї Україні на 6 млрд доларів

США підтвердили закупівлю зброї Україні на 6 млрд доларів

 

Міністерство оборони США 26 квітня опублікувало перелік зброї, яку замовить в американської оборонної промисловості для України в межах пакета військової допомоги на 6 мільярдів доларів.

Як пише "Європейська правда", це випливає з повідомлення на сайті Пентагону.

Оборонне відомство зазначає, що на 6 мільярдів доларів замовить для України додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і HIMARS, 155-мм та 152-мм артилерійські снаряди, підривні снаряди та високоточні авіаційні боєприпаси.

Також вказується обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО, засоби протидії дронам, радіолокаційні станції, протиартилерійські радари, дрони Switchblade та Puma й засоби підтримки українського виробництва дронів.

Крім того, США планують замовити безпілотні авіаційні комплекси, тактичні транспортні засоби для буксирування озброєння та техніки, стрілецьку зброю та патрони до неї й запчастини та технічне обслуговування.

Нагадаємо, після 21-го засідання у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні у межах механізму USAI.

Програма USAI передбачає, що уряд США укладає контракти з американськими оборонними компаніями на виробництво нового озброєння для України, а не поставляє обладнання зі своїх складів.

Це стало можливим після того, як президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.
Ключові теги: США
 

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