Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Топ-генерал США про Abrams в Україні: обговорюємо швидку адаптацію до умов на фронті

 

Сполучені Штати Америки обговорюють адаптацію використання танків Abrams на полі бою в Україні, оскільки умови там є мінливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна за підсумками засідання у форматі "Рамштайн".

Він наголосив, що союзники адаптуються в умовах конфлікту в Україні. І з огляду на характер війни потрібно застосовувати різні системи озброєнь.

"Разом з керівниками інших збройних сил ми обговорюємо те, як можна швидко адаптуватися до умов, які постійно змінюються на полі бою в Україні", - додав Браун.

Чутки про Abrams

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, видання Associated Press повідомило, що Україна нібито відводить з лінії фронту танки Abrams, які надали США.

Як написали журналісти, використання танків ускладнюється тим, що росіяни активно використовують свої безпілотники, тому така техніка "завжди на виду".

При цьому віце-голова Об'єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді пообіцяв, що США працюватимуть разом з Україною над адаптацією до таких умов.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6015
  0,0687
 0,17
EUR
 1
 42,4409
  0,0796
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,01 0,04 39,9436  0,05 0,12
EUR 42,2168  0,05 0,11 42,9988  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5900  0,11 0,28 39,6100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес