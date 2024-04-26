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Топ-генерал США про Abrams в Україні: обговорюємо швидку адаптацію до умов на фронті
23:20 26.04.2024 |
Сполучені Штати Америки обговорюють адаптацію використання танків Abrams на полі бою в Україні, оскільки умови там є мінливими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна за підсумками засідання у форматі "Рамштайн".
Він наголосив, що союзники адаптуються в умовах конфлікту в Україні. І з огляду на характер війни потрібно застосовувати різні системи озброєнь.
"Разом з керівниками інших збройних сил ми обговорюємо те, як можна швидко адаптуватися до умов, які постійно змінюються на полі бою в Україні", - додав Браун.
Чутки про Abrams
Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, видання Associated Press повідомило, що Україна нібито відводить з лінії фронту танки Abrams, які надали США.
Як написали журналісти, використання танків ускладнюється тим, що росіяни активно використовують свої безпілотники, тому така техніка "завжди на виду".
При цьому віце-голова Об'єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді пообіцяв, що США працюватимуть разом з Україною над адаптацією до таких умов.
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