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Mazda представила новий кросовер CX-80

12:35 25.04.2024 |

Транспорт

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

Новий семимісний кросовер Mazda CX-80 стане новим флагманом японського бренду в Європі.

Mazda продовжує розширювати лінійку кросоверів й тепер новий CX-80 запропонує більше простору та місць для пасажирів, ніж це робив представлений два року тому кросовер CX-60.


Тим не менш, CX-80 базується на технологіях CX-60, а також значною мірою продовжує його дизайн. Розміри і пропорції були переглянуті, щоб зробити модель більш просторою для третього ряду сидінь.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

На вибір пропонується два приводи: плагін-гібрид із запасом ходу на електриці 60 км і 3,3-літровий рядний шестициліндровий дизель потужністю 254 к.с.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

Візуально різниці немає, якщо дивитися спереду. Передня частина все ще пропонує масивний дизайн і в ній домінує велика радіаторна решітка, яка збоку сходить до повністю світлодіодних фар. Капот довгий, а кузов, здається, спирається на задню вісь, щоб підкреслити архітектуру з двигуном спереду і приводом ззаду.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

Порівняно з CX-60 новий CX-80 на 25 сантиметрів довший, на 24 міліметри вищий і має на 25 сантиметрів довшу колісну базу.

Модель Довжина Ширина Висота Колісна база
Mazda CX-60 4745 mm 1.890 mm 1.670 mm 2.870 mm
Mazda CX-80 4.995 mm 1.890 mm 1.710 mm 3.120 mm

Збоку можна побачити подовжене скління. Колеса мають діаметр до 20 дюймів і здаються майже маленькими, враховуючи вражаючий загальний вигляд автомобіля, а задня частина зі світлодіодними задніми ліхтарями виглядає більш традиційно.

Вихлопні труби сховані й це надає витонченості дизайну кросоверу, як й новий колір кузова «Melting Copper» (або «плавлена мідь»).

Інтер'єр

В салоні можна побачити два великих 12-дюймові екрани для приладів та «медійки». Система була оновлена та сумісна з Apple CarPlay та Android Auto, а також з Amazon Alexa, якщо є підключення до Інтернету.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

Крім того, є всі системи допомоги водієві останнього покоління та ряд корисних функцій, таких як система 360-градусної камери, котра також має інтегровану функцію «Trail» із режимом масштабування для підтримки під час використання зчіпного пристрою. До речі, можна зачепити 2,5 тонни.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

З огляду на зовнішні розміри, само собою зрозуміло, що для пасажирів достатньо місця. За словами Mazda, у третьому ряду комфортно можуть розміститися два пасажири зростом до 1,70 метра.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

Дістатись на останній ряд можна через великі задні двері, а вид із великих вікон також достатній, аби забути про тісноту. Крім того, по всьому салону аж до задньої частини використані матеріали найвищої якості.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

Між дверима багажника з електроприводом і третім рядом сидінь є 258 літрів простору. Якщо скласти останній ряд, то в багажне відділення поміщається 687 літрів, а якщо використовувати тільки сидіння водія та переднього пасажира, то можна завантажити до 1971 літра.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

З приємного: розетка на 1500 Вт у багажному відділенні та задньому сидінні, яку можна пересунути на 120 міліметрів, а також регульовані спинки для більшого комфорту та, перш за все, варіативності.

Під капотом

Mazda CX-80 буде доступна на момент запуску з двома різними силовими агрегатами: плагін-гібридом або шестициліндровим м'яким гібридним дизельним двигуном. Обидва оснащені повним приводом і 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

PHEV має 2,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун, який поєднується з електродвигуном потужністю 129 кВт. Це забезпечує загальну потужність 327 к.с. і максимальний крутний момент 500 Нм. Він розганяється від 0 до 100 км/год за 6,8 секунди і досягає максимальної швидкості 195 км/год.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

Літій-іонна батарея ємністю 17,8 кВт-год гарантує запас ходу на електриці 60 км за циклом WLTP, а виробник заявляє змішані витрати 1,6 л/100 км. Для порівняння: CX-60 проїжджає на 3 км далі і потребує на 0,1 літра менше.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

Дизельний двигун - це знайома 3,3-літрова м'якогібридна рядна шістка потужністю 254 к.с. і 550 Нм крутного моменту. Продуктивність хороша, оскільки він розганяється від 0 до 100 км/год за 8,4 секунд і досягає максимальної швидкості 219 км/год. Про питання реальності заводських показників витрат писалось раніше, але споживання гібридного дизеля вказано на 0,5 л/100 км вище за PHEV.

Комплектації та ціни

Mazda пропонує новий Mazda CX-80 у п'яти комплектаціях Exlusive-Line, Homura, Takumi, Homura Plus і Takumi Plus. У всіх варіантах Mazda CX-80 стандартно має сім сидінь і три сидіння другого ряду.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

Комплектації Homura і Homura Plus опціонально доступні як шестимісні з двома окремими сидіннями у другому ряду. У лінійці обладнання Takumi Plus для другого ряду сидінь доступні два окремих сидіння з вентиляцією сидінь і центральна консоль.

Стандартне обладнання для всіх моделей також добре і включає передні сидіння з електроприводом, тризонний автоматичний клімат-контроль, 12,3-дюймовий центральний екран і сумісність з Apple CarPlay і Android Auto.

Mazda представила новий кросовер CX-80

 

Ціни на нову Mazda CX-80 наразі починаються від 55 350 євро за e-Skyactiv PHEV Exclusive-Line. Таким чином, збільшення ціни порівняно з аналогічною за комплектацією та приводом Mazda CX-60 становить 4500 євро.

До речі: ціну на дизельну модель виробник поки не оголосив, але якщо використати різницю в комплектаціях PHEV, то базова дизельна версія має коштувати від 59 050 євро.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Mazda
 

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