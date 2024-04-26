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АНАЛІТИКА

Суд взяв аграрного міністра Сольського під варту

08:56 26.04.2024 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд обрав для аграрного міністра Миколи Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це відомо з засідання суду у п'ятницю.

Суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та застосував до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до (24 червня 2024 року), але в межах строку досудового розслідування.

Альтернативою тримання під вартою суд визначив ставу у 75,7 млн грн.

У ході засідання у четвер прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просила суд про обрання Сольському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 200 млн грн. При цьому обвинувачення наполягало саме на триманні під вартою, аргументуючи це тим, що 1) існує ризик перешкоджання слідству; 2) ризик впливу на свідків та 3) ризик переховування від слідства.

На її думку, "тяжкість злочину" є підставою обмежувати свободу особи, яку звинувачують у такому злочині. Крім того, вона апелює до того, що Сольський неодноразово перетинав кордон під час дії воєнного стану. Як згодом уточнив його адвокат, всі перетини кордону були зумовлені робочим відрядженням, і один - офіційно погодженою відпусткою.

Адвокат Сольського звернув увагу, що обвинувачення не пояснює, чому інший вид запобіжного заходу не може упередити зазначені ризики. Зокрема, він апелює до того, що Сольський є посадовою особою, виїзд за кордон якої може здійснюватися лише за згодою прем'єр-міністра, і факти перетину ним державного кордона під час дії воєнного стану не можуть самі по собі бути підставою для обмеження свободи. Крім того, практика Європейського суду з прав людини є такою, що тяжкість обвинувачення самостійно не може бути підставою для обмеження свободи.

Також, вважає позиція захисту, немає доказів щодо того, що Сольський міг перешкоджати слідству, або ж впливати на свідків. Щодо розміру застави, адвокат також просив суд її зменшити, адже з урахуванням сплачених податків зі статків підзахисного сума у 200 млн грн є непідйомною.
За матеріалами: Економічна правда
 

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