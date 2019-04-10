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Беларусь планирует увеличить тариф на транзит российской нефти на 23%
16:50 10.04.2019 |
Беларусь уведомила российскую компанию "Транснефть", что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Об этом сообщил президент компании Николай Токарев, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Он заявил, что предложение увеличить тариф на прокачку через трубопровод "Дружба" - обычная процедура.
"У нас есть методика, согласовывается тариф, и сейчас площадка переговоров об этом будет в правительстве... Повышение на 23% - это переговорная позиция Минска", - отметил он.
Повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода "Дружба" Беларусь намерена с 1 мая. В Беларуси таким образом хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта.
При этом в РФ заявили, что предложение - "довольно спорное" и будет поводом для переговоров.
Добавим, что между Россией и Беларусью с 2010 года действует соглашение, которое регулирует тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Беларусь. Соглашение допускает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.
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