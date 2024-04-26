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Міноборони Данії: Підготовка українських пілотів просувається, мета – передати Україні перші літаки F-16 влітку
23:31 26.04.2024 |
Продовжується підготовка особового складу та пілотів, а також робота з передачі Україні літаків F-16, заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен на засіданні Контактної групи з оборони України.
"Разом із нашими дуже близькими союзниками США та Нідерландами Данія взяла на себе провідну роль у наданні допомоги Україні у створенні повністю боєздатних Військово-повітряних сил. Першим кроком є підготовка пілотів та особового складу для літаків F-16. Воно просувається, і мета, як і раніше, полягає в тому, щоб цього літа передати Україні перші літаки", - наводить слова Поульсена Міноборони Данії.
У відомстві нагадали, що коаліція ВВС покликана допомогти Україні створити повний потенціал винищувачів F-16. Співробітництво очолюють США, Данія та Нідерланди. Крім навчання та надання літаків, йдеться також про створення необхідної інфраструктури.
Коаліція ВПС спочатку зосереджує свою увагу на забезпеченні повного потенціалу українських винищувачів F-16. У міру наближення постачання перших літаків F-16 країни одночасно обговорювали необхідність гарантування безпеки передачі.
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